Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Silná búrka zrejme spôsobila, že sa do Hrona vylialo 500 kubíkov znečisťujúcej latky, ktorá obsahuje dusičnany a fosforečnany. Rybári zatiaľ vylovili šesť ton uhynutých rýb, predpokladajú však, že dokopy ich tam prišlo o život oveľa viac. Napriek tomu, že už majú pripravený plán, ako zasiahnutý tok Hrona opäť oživia, potrebujú však pomoc štátu.

"Ľudia z rezortu životného prostredia sa na vznik katastrofy pozreli detailnejšie. Bioplynka má podľa nich všetky potrebné povolenia. Problém je však v jednom, keď stavali, dostali povolenie na jednoplášťový obal na skladovanie digestátu, teda kalu po výrobe bioplynu. Neskôr sa všal zákon zmenil, pretože štát vie, že na to treba obal dvojplášťový," píše TV Markíza. Vznikla tak situácia, že keď stavbu kolaudovali, platili už nové zákony.

„Idem akurát zisťovať aj to, ako to vôbec mohol okresný úrad povoliť. Rizikovú obrovskú nadrž so škodlivými látkami, meter a pol nad terénom, v takej tesnej blízkosti rieky," uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Ján Budaj Zdroj: TASR/ Pavol Zachar

Rybári na toto upozorňovali roky. Nepáčilo sa im, ako bioplynová stanica aplikovala digestát ako hnojivo na okolité polia. Obávali sa, že látka mohla skončiť v Hrone.