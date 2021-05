Na sociálnych sieťach sa šíri falošná stránka, ktorá vyzýva ľudí na zapojenie do súťaže o 50 000 eur v mene Slovenskej sporiteľne. Súčasne ich žiada, aby do registračného formulára zadali citlivé údaje z platobnej karty. Slovenská sporiteľňa preto upozorňuje, že ide o podvod a ľuďom odporúča, aby boli obozretní.

Podvodná stránka skopírovala viaceré vizuály z originálnej stránky banky, aby u ľudí vzbudila dôveru. Aj vďaka tomu tento príspevok zdieľa a komentuje množstvo ľudí. Slovenská sporiteľňa nahlásila podvodnú stránku Facebooku, ktorý ju následne odstránil. Podvodníci sú však vytrvalí a do hodiny vytvorili ďalšiu. Navyše, vytvorili aj viacero falošných profilov údajných výhercov, ktorí v komentároch potvrdzujú, že naozaj už dostali výhru na účet a podobne.

„Naše bankové systémy sú bezpečné, robíme maximum preto, aby sme ochránili peniaze našich klientov. Aktívne komunikujeme s Facebookom, rovnako tak zneškodňujeme podvodné stránky. Dôležité je však aj to, aby boli obozretní aj klienti. V žiadnom prípade do formulára nevypĺňajte vaše osobné údaje a citlivé informácie ako sú prihlasovacie údaje do internetbankingu alebo číslo platobnej karty. Ak ste tak náhodou urobili, prosíme, bezodkladne kontaktujte naše Klientske centrum 0850 111 888,“ upozorňuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Na čo si treba dať pozor?

- Názov banky je uvedený Slovenská_sporiteľňa, teda namiesto medzery je tam podčiarkovník

- Počet followerov je výrazne nižší, kým skutočná stránka Slovenskej sporiteľne ich má 155 tisíc, podvodná iba niekoľko stoviek

- Chýba znak overenia od Facebooku (modrý odznak pri názve stránky)

- Komentáre falošných profilov sú často pod zahraničnými menami, ale v slovenskom jazyku a nie vždy dávajú zmysel

