Obľúbená relácia televízie JOJ V siedmom nebi dlhé roky pomáha ľuďom na Slovensku, ktorí majú vážne zdravotné alebo finančné ťažkosti. Naposledy sa v nej objavil objavil šéf Hlasu Peter Pellegrini, na ktorého okamžite reagoval jeho bývalý spolustraník Robert Fico (Smer-SD), ktorý vyhlásil, že do podobnej šou by už nikdy nešiel. Ako je to s pozývaním politikov a čo si o nich myslí Vilo Rozboril?

K najznámejším politikom, ktorý sa relácii V siedmom nebi objavil, patril predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „V relácii som bol možno osemkrát. Chodil som do nej hlavne ako podnikateľ, tak ja sa otázkou účasti politikov nezaoberám," zdôraznil Kollár v odpovedi na otázku, aké boli ohlasy jeho voličov a známych. „Šesť rokov som politikom, ale pre mňa to stále zostáva len ako jedna z foriem pomoci, ktorú robím celý môj život," prízvukoval šéf parlamentu, ktorého vraj ľudia často žiadajú o pomoc. Diváci mohli vidieť Kollára, ako si napríklad zložil oblek a obliekol si montérky, aby pomohol rodine pri prerobení ich domu. Trinásťročnej Dáške z veľmi chudobných pomerov zase splnil veľký sen tým, že ju zobral na Miami, kde ju ubytoval vo svojej prepychovej vile.

Aké ťažké je získať politikov na natáčanie relácie V Siedmom v nebi a na ďalšie informácie zo zákulisia sme sa spýtali priamo moderátora Vila Rozborila. "Všetci zúčastnení politici, ktorých už diváci môžu vidieť v relácii, boli ochotní pomôcť," tvrdí moderátor. „Jasné, niekto môže povedať, že ich úlohou je veci riešiť z úrovne politikov systémovo. No veď práveže my ideme za rodinami, kde systém zlyhal. Nevidím tak dôvod, prečo by takýmto rodinám nemohli pomôcť aj politici, nech sa ,na tvári miesta’ konfrontujú s realitou," hovorí moderátor. Rozborila sme sa pýtali aj na to, ako prebieha samotné nakrúcanie, a či nejde len o "divadielko". PRERKVAPIVÚ ODPOVEĎ MODERÁTORA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Kollár však nie je jediný z politikov, ktorý sa rozhodol prijať ponuku a pomôcť ľuďom v núdzi. Pred šiestimi rokmi sa líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (49) vlastnými rukami zaslúžil o prerobenie starej kúpeľne na bezbariérovú pre matku, ktorá sa sama stará o ťažko postihnutú dcérku. Matoviča podľa vlastných slov stretnutie veľmi ovplyvnilo. „Viackrát som si uvedomoval, aká veľká je obeta matiek, ktoré sa celý život starajú o postihnuté dieťa. Myslím si, že takéto mamy by sme si mali veľmi vážiť. V tomto prípade vidím zo strany štátu skôr ignoráciu, buzeráciu a nie snahu ich odmeniť alebo im pomôcť,“ konštatoval pred šiestimi rokmi šéf OĽaNO.

Exminister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík (54) zase pomohol Simone, ktorá už pätnásť rokov bojovala s nevyliečiteľnou chorobou. Žila v dome, kde nebola tečúca voda ani kanalizácia. Šéf liberálov ukázal, že sa manuálnej práve nebojí, vyhrnul si rukávy a pomohol rodine so zavedením vody.

V obľúbenej relácii sa objavil aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Pomohol chlapcovi, ktorému umrela mama, a jeho rodina bojovala s veľkými existenčnými problémami. „Po vypočutí príbehu dvanásťročného Jožka zo Svidníka som neváhal ani sekundu. Tento skromný chlapec sa musel vyrovnať so smrťou mamky a v neľahkých podmienkach začal snívať svoj veľký sen - stať sa profesionálnym hasičom," porozprával Kaliňák. „Budem sa ďalej zaujímať o jeho životný osud a prajem mu, aby sa jeho veľký sen splnil," doplnil po relácii.

Bývalý predseda KDH Ján Fígeľ (62) zase podal pomocnú roku 16-ročnému dievčaťu, ktoré bojovalo s onkologickým ochorením. Sám politik trpel v tom čase zriedkavou diagnózou - zvláštnym typom rakoviny kostnej drene. V relácii dokonca divákom poskytol otvorenú spoveď o svojej chorobe.

Predseda SNS a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (48) pomohol chlapcovi, ktorý bojoval so zákernou chorobou, a jeho rodine, ktorá mala vážne existenčné problémy. Nezištnú pomoc ponúkol aj exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír (54), ktorý veľkou sumou prispel na živobytie a štúdium mladej Natálke. Tá po tragickej autonehode stratila rodičov aj brata. Pomocnú ruku ľuďom žijúcim v hmotnej núdzi v minulosti podal aj exminister obrany Peter Gajdoš (SNS).