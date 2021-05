O všetkých závažných zisteniach chcú informovať aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Uviedol to predseda klubu Michal Šipoš na piatkovej tlačovej konferencii.

Tvrdí, že ide o závažné skutočnosti a ako protikorupčné hnutie sa nemôžu na ministrov z vlastnej koalície pozerať inak len preto, že sú členmi vlády. Verí, že Kolíková situáciu vysvetlí.

Na otázku, či chcú, aby premiér odvolal Kolíkovú, odpovedal Šipoš tým, že je to na jeho rozhodnutí. "Všetky skutočnosti, ktoré sme zistili a ktoré sú na stole, sú také závažné, že považujeme za svoju povinnosť informovať premiéra," uviedol. Odpovede na nejasnosti od Kolíkovej by chceli čo najskôr.

"Nechceme naťahovať čas a nechceme tu hrať nejaké hry," uviedol s tým, že do konca týždňa by to chceli mať vyriešené. "Pevne verím, že ministerka všetky veci jasne vysvetlí a nebudeme sa tým musieť zaoberať," dodal.

Šipoš ozrejmil, že ministerka bola vo štvrtok (6. 5.) na poslaneckom klube, no jeho členov nepresvedčila. Po trojhodinovej diskusii sa podľa jeho slov všetci prítomní poslanci vyjadrili v tomto duchu. Šéf klubu však zopakoval, že v pondelok (10. 5.) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR nebudú hlasovať s opozíciou za odvolanie Kolíkovej z funkcie.