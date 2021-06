Po minuloročných voľbách sa pomyselné kolesá spravodlivosti zúrivo roztočili a za mrežami sa ocitlo mnoho známych tvárí z prostredia polície, prokuratúry či súdnictva. Množstvo zatýkaní, zdá sa, vyvolalo obrovskú vlnu nevôle, no paradoxne nielen z opozičných radov. Šéf Smeru Robert Fico (56) žiada hlavu ministra vnútra Romana Mikulca (49), ktorého začal verejne kritizovať aj jeho koaličný partner, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (48)!

Robert Fico avizoval návrh na Mikulcove odvolávanie už počas víkendu. Urobiť tak chce v súvislosti so situáciou v silových zložkách. „Zajtra podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra," vyhlásil v nedeľu (6. júna). Rozhnevaný šéf smerákov dokonca uviedol, že by na schôdzi mohol čítať údajnú uniknutú správu SIS, ktorú na neverejnej schôdzi čítal predseda parlamentu Boris Kollár (55). „Tú správu, ktorá hovorí o minimálne štyroch konkrétnych kauzách, kde dochádzalo k ovplyvňovaniu svedkov a manipulácii trestného konania," dodal.

Ministra Mikulca pred niekoľkými dňami na okamžité odstúpenie vyzýval aj predseda mimoparlamentnej strany Hlas, Peter Pellgrini. „Silové zložky na Slovensku sa vymkli spod kontroly vlády a rozpútali medzi sebou otvorenú vojnu,“ povedal. Paradoxne však Mikulca vystavil kritike aj jeho ministerský kolega Milan Krajniak (48).

V relácii TV Markíza totiž uviedol, že Mikulec sa stráca v tom, čo sa deje v jeho rezorte. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne, tak dobrý minister vnútra nekoná,“ povedal. „Bohužiaľ, skutočne nerozumiem vyjadreniam Krajniaka, podľa ktorého nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne," ohradil sa v následnej reakcii Mikulec s tým, že zákony platia pre všetkých rovnako. „V prípade, ak sa trestnej činnosti dopúšťajú príslušníci Policajného zboru, platí to, samozrejme, aj pre nich. Verím, že nechceme existovať v spoločnosti, kde si budeme zakrývať oči pred páchaním trestnej činnosti bezpečnostnými zložkami len preto, lebo podľa pána Krajniaka tak dobrý minister vnútra nekoná," odkázal. Podľa vlastných slov požiada premiéra o stretnutie aj za účasti ministra práce.

Politológ Radoslav Štefančík politický dôvod na odstúpenie Mikulca zatiaľ nevidí. „Nikto zatiaľ neposkytol reálny dôkaz, že polícia koná v rozpore so zákonom, prípadne na niečiu politickú objednávku. " konštatoval s tým, že kritika zo strany opozície je pochopiteľná. „Úlohou opozície je vyvolať dojem, že sa v štáte deje niečo nekalé. Výsledkom budú nespokojní občania, ochotní pristúpiť k referendu a zahlasovať za predčasné voľby. Fico momentálne využije každé slabé miesto tejto koalície pre svoj vlastný mocenský prospech. Dnes je to polícia, zajtra to bude niečo iné," uzavrel.

Radoslav Štefančík - politológ Zdroj: Peter Brenkus

Podobne záležitosť vníma aj politológ Grigorij Mesežnikov. "Predstava, že by mal byť minister vnútra odvolaný iba na základe politicky motivovaného tlaku strán Smer a Hlas je nezmyselná. V prípade Sme rodina je to snaha vytvoriť priaznivejšie podmienky pre ich nominanta, ktorý je vo väzbe," zhodnotil.

