Hneď na úvod pojednávania na Okresnom súde v Trenčíne, na ktorom sa už očakával rozsudok, došlo k prekvapeniu. Obžalovaný totiž dostal od primára kvôli zhoršenému psychickému povolenie iba na dvojhodinové pojednávanie. Obhajoba tvrdila, že Vasko má predpísaných 11 liekov denne, a tým pádom má problém sa sústrediť. Vaskov právny zástupca navrhol aj vykonanie nových dôkazov, no to sa napokon neudialo. Poškodený Janíček sa ale ani dnes rozsudku nedočkal.

„Obžalovanému Petrovi V. je kladené za vinu spáchanie závažného zločinu vydierania vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré sú označené ako komplex Fatima. Ide o štyri čiastkové útoky s jedným obzvlášť závažným zločinom vydierania,“ povedal prokurátor s tým, že Vaskovi hrozí 20 až 25 rokov odňatia slobody, alebo doživotie. Po súde sa k situácii vyjadril aj Janíček, ktorý poznamenal, že celý proces Vaskovho údajného vydierania sa naťahuje už roky.

Poškodený tvrdí, že vydieranie bolo dokonca so zbraňou v ruke: „Žiadal odo mňa nehnuteľnosť pod názvom Fatima a výťažok toho mal ísť Jankovskej. Hneď po tom, ako ma Jankovská prepustila z väzby ma posadili nátlakom do auta a odviezli Petrovi Čongrádyovi s tým, že musím dať pokyn na prepis svojho majetku.“ Pojednávanie ale bolo podľa Janíčeka obštrukciami Vaska zmarené, čo ho mrzí, lebo dnes očakával rozsudok: „Je PN, dal to na Jankovskú, keď je psychicky nespôsobilý.“ Podľa poškodeného ale bolo vidieť, že Vasko spôsobilý je, lebo mu dal primát povolenie. Keďže vraj ale Vasko robil obštrukcie, Janíček musí počkať na 25. februára, kedy vraj padne rozsudok.

„Bol prepustený na dve hodiny z hospitalizácie a súd trval omnoho dlhšie. Je rok väzobne stíhaný a od 30. septembra je na PN. Zhoršil sa mu stav a od 10. januára je hospitalizovaný v nemocnici,“ informoval Vaskov obhajca o stave svojho klienta. Zároveň vyjadril sklamanie nad tým, že súd neakceptoval jeho nové návrhy na vykonanie dokazovania: „Môj klient bude vypovedať na najbližšom pojednávaní. Je nevinný.“