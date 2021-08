Ministerstvo financií (MF) SR ušetrilo za nákup hardvéru, softvérových licencií a podporných služieb voči cenníkovým cenám viac ako štyri milióny eur. Namiesto 7,2 milióna eur, za ktoré tieto IT produkty bežne nakupovali, zaplatí rezort iba 3,1 milióna eur. Nejednalo sa pritom o jedinú úsporu!

Zľavy sa ministerstvu podarilo dosiahnuť rokovaniami a novým prístupom k tendrom, informoval v pondelok rezort financií. „Ide tak o historicky najvyššiu zľavu v štátnej správe na Slovensku v nákupe spomínaných IT služieb. Ministerstvo financií to dosiahlo férovejším a zodpovednejším prístupom s dôrazom na efektívne čerpanie verejných financií. Vďaka tomu tak IT databázy, na ktorých funguje ministerstvo financií, ale aj Finančná správa SR, Štátna pokladnica, NASES, NDS a ďalšie významné štátne inštitúcie, budú aktuálne a zabezpečené," uviedol rezort.

Táto úspora nie je jediná, ktorá sa ministerstvu v poslednom období podarila. Počas uplynulých mesiacov MF na ďalších IT službách pre štát ušetrilo už viac ako 45 miliónov eur.

