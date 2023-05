Niekto by to bral ako zlú rozprávku, ďalší by tomu možno aj uveril. Reč je o slovách obžalovanej Aleny Zsuzsovej a podľa polície objednávateľa vraždy Jána Kuciaka († 27) Mariana Kočnera. Výpovede dlhoročnej kamarátskej dvojice mali hneď niekoľko trhlín a už čoskoro prídu na rad ich záverečné reči. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) následne rozhodne o tom, či sú vinní.

Na poslednom pojednávaní v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovovej († 27) konečne vypovedala Zsuzsová. „Nikdy som nebola žiadna Kočnerova volavka, zlatokopka, ani štetka,“ povedala obžalovaná. Priznala, že Kočner jej ponúkol, aby za finančnú odmenu zbierala kompromitujúce materiály na vplyvných ľudí, no išlo vraj len o hru: „Nikdy k tomu ale nedošlo. Chcel len zistiť, kam až som schopná zájsť kvôli peniazom a ja zas, koľko je on ochotný ponúknuť peňazí. Potom sme si vysvetlili, že sme sa len skúšali.“ Zsuzsová sa pred vraždou zoznamovala cez sociálne siete s politikmi a prokurátormi. Používala pri tom fotky nádherných modeliek.

Proti Kočnerovi so Zsuzsovou boli počas posledných pojednávaní na ŠTS odprezentované nové dôkazy a niektoré obhajobné slová dvojice obžalovaných nesedeli. Zsuzsová sa dokonca sama zaplietla. Kočner na súde tvrdil aj to, že šéf jeho sledovacieho komanda Peter Tóth sám monitoroval novinárov na sociálnych sieťach. „K tejto sprostosti môžem uviesť len to, že Kočnera by mal vyšetriť väzenský psychiater, pretože rozsah jeho lží naberá patologické rozmery,“ reagoval Tóth podľa aktuality.sk.

Kočner si podľa obžaloby objednal aj likvidáciu prokurátorov Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a po smrti novinára a jeho snúbenice aj Petra Šufliarskeho. Tieto vraždy sa našťastie neuskutočnili. ŠTS ale prípad vykonanej vraždy a neúspešnej likvidácie spojil do jedného súdneho procesu. Pojednávanie začalo o 9.00.

Sudkyňa na začiatku pojednávania riešila nepríjemnú situáciu. Právnym zástupcom poškodených, prokurátorom, ani obhajcom obžalovaných neboli doručené zápisnice z posledných dvoch pojednávaní. Po zhruba 30-minútovej prestávke sa situácia vyriešila a všetkým účastníkom konania boli zápisnice zaslané emailom. Následne sudkyňa povolila vykonanie zhruba 10 nových dôkazov, medzi ktorými sú: hodnotenia obžalovaných z ústavov na výkon väzby a trestu, odpis z registra trestov, Zsuzsovej listiny (14 strán) a obrazovo-zvukový záznam z časti výpovede Miroslava Marčeka, ktorý sa ku vražde priznal (necelých 16 minút). „Ďalšie navrhované dôkazy procesné strany stiahli. Súd s tým súhlasí,“ povedala sudkyňa. Po vykonaní dôkazov by sa malo prejsť k záverečným rečiam.

Zsuzsová sa vyjadruje k ňou navrhovaným dôkazom. Ide väčšinou o kúpno-predajné zmluvy na rôzne autá. V minulosti mala jej mama kúpiť na lízing BMW. Následne ho Zsuzsová od svojej matky kúpila, čo je podľa nej zrejmé zo zmluvy. „To dokazuje, že Andruskó (kľúčový svedok, ktorý označil Zsuzsovú a Kočnera za objednávateľov vraždy) klamal, keď povedal, že mi požičal peniaze, lebo sme nemali čo jesť a aj na plastiku pŕs,“ myslí si Zsuzsová. Andruskó podľa nej klamal aj o tom, že jej predseda parlamentu Boris Kollár daroval auto. Dôkaz, ktorý predkladá súdu vraj dokazuje, niečo úplne iné. „Od pána Borisa Kollára dostala Mercedes striebornej farby,“ povedal v minulosti Andruskó. Aj Kollár to vidí inak ako Andruskó. V minulosti sa už k tejto téme vyjadril: „Kontaktovala ma vtedy, lebo mi chcela predať nejaké pozemky a dohodiť kšefty. Kontaktovala ma cez sociálne siete, ten kontakt sa stratil v roku 2013.“

