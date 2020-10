RTVS zareagovala na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a do vysielania zaradila hneď niekoľko špeciálnych formátov. Zároveň rozširuje vysielanie športových podujatí a spustila rokovania s kultúrnymi inštitúciami, na ktorých podporu vyhradila priestor v rámci televíznych okruhov. Posilňuje tiež náboženské vysielanie v súvislosti s prijatými vládnymi opatreniami.

Novinky vo vysielaní

V utorok večer mali diváci možnosť sledovať na Dvojke Večeru s Havranom špeciál, kde sa v rámci okrúhleho stola viedla diskusia o pozícii umelcov a ľudí dotýkajúcich sa kultúry v časoch koronakrízy, ktoré trvajú už vyše šesť mesiacov. Následne divákom ponúkla dokumentárny film Branislava Špačeka More hudby, ktorý je časozberom uplynulého pandemického obdobia a zaznamenáva umelcov v týchto pohnutých časoch.

Už v pondelok, 5. októbra odvysiela RTVS o 20.30 h. na Jednotke špeciálnu diskusnú reláciu Druhá vlna s moderátorom Ľubomírom Bajaníkom, v ktorej vystúpi premiér Slovenskej republiky Igor Matovič a vyjadrí sa k plánu opatrení počas druhej vlny pandémie. Pozvanie do diskusie prijali hlavný hygienik SR Ján Mikas, odborník na infektológiu a tropickú medicínu prof. Vladimír Krčméry a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. K vplyvu pandémie a súvisiacich opatrení na náladu v spoločnosti a psychické zdravie sa vyjadrí sociológ Michal Vašečka. Relácia sa bude venovať aj téme dezinformácií a hoaxov so vstupom analytika Ministerstva zdravotníctva SR Jakuba Godu.

Informačná kampaň

RTVS tiež spustila informačnú kampaň, ktorá divákov vyzýva k tomu, aby poctivo a zodpovedne nosili rúška, dodržiavali všetky nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, boli zodpovední a pri vyhodnocovaní informácií dotýkajúcich sa ochorenia COVID-19 siahali po overených zdrojoch a nereagovali na hoaxy a poplašné správy. Cieľom je prispieť k upokojeniu napätej situácie a poskytnúť divákom relevantné informácie cez televízne obrazovky RTVS.

Pre fanúšikov športu

Druhý a tretí televízny okruh vyhradil ďalší priestor na podporu športu a kultúry. RTVS si uvedomuje nutnosť podpory športu vzhľadom na to, že z dôvodu obmedzení sa športoví fanúšikovia na domáce športové podujatia nemôžu ísť pozrieť osobne. Aj v čase sprísnených opatrení ponúkne divákom už tento víkend 6 priamych športových prenosov, z toho 5 z domácich športovísk.

S otvorením nového ročníka hokejovej extraligy prinesie RTVS tento týždeň priame prenosy z dvoch zápasov namiesto tradičného jedného. RTVS vyvíja maximálne úsilie, aby sa priestor pre domáci šport vo vysielaní zväčšil, či už na spravodajskej úrovni alebo na úrovni priamych prenosov. V nedeľu večer navyše odštartuje na obrazovkách RTVS nová pravidelná relácia O športe, v ktorej divákom ponúkne diskusie na aktuálne športové témy. V premiérovej časti sa bude venovať vplyvu koronakrízy na slovenský šport. Vzhľadom na komplikovanú situáciu aj v oblasti kultúry, kedy pandémia výrazne zasiahla plánované predstavenia a festivaly, RTVS začala rokovania s kultúrnou obcou. V procese je nastavenie spolupráce so Slovenským národným divadlom či festivalom Bratislava v pohybe. Divadlám ponúka RTVS priestor na Trojke, kde plánuje odvysielať už existujúce záznamy predstavení, ale aj divadelné premiéry.

Pre veriacich

V súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa bohoslužieb sú už v októbrovom vysielaní Dvojky a Trojky zaradené mimoriadne bohoslužby. Diváci si môžu pozrieť prenosy bohoslužieb v sobotu večer o 18.00 h. na Trojke a v nedeľu dopoludnia na Dvojke. V rozhlasovom vysielaní ponúkne Rádio Regina mimoriadne bohoslužby od pondelka do piatku podvečer od 17.30 h. V pondelok, utorok a vo štvrtok to budú rímskokatolícke, v stredu evanjelické a v piatok sa už od 17.20 bude striedať gréckokatolícka a pravoslávna liturgia. RTVS tak znova celoplošne sprostredkuje duchovnú službu, ktorej dostupnosť je v súčasnosti obmedzená. Rádio Regina sa k vysielaniu bohoslužieb v uvedenom čase vracia po niekoľkých mesiacoch, keď rovnako operatívne zareagovalo v období od konca marca do konca mája na jarnú fázu epidémie COVID 19.

„V týchto časoch je úlohou verejnoprávneho média v prvom rade pravdivo, nestranne a okamžite informovať verejnosť o aktuálnom dianí a vývoji situácie, ale tiež upokojovať prirodzené napätie, ktoré druhá vlna pandémie a súvisiace vládne opatrenia so sebou prinášajú. Kľúčovou je pritom najmä pružnosť, akou dokážeme reagovať na aktuálne dianie a prinášať aktuálne informácie divákom. Vďaka práci kolegov zo programových služieb a spravodajstva RTVS sa nám podarilo do vysielania promptne zaradiť hneď niekoľko špeciálnych formátov a ďalej pracujeme na prispôsobení vysielacej štruktúry požiadavkám verejnosti počas druhej pandemickej vlny. RTVS počíta aj s implementáciou ďalších zmien v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Tie budú priamou reakciou na aktuálnu situáciu a výsledkom dohody krízového štábu RTVS v súlade s aktuálnymi nariadeniami a požiadavkami vlády a verejnosti,“ vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Bezpečnostné opatrenia

V súvislosti s druhou pandemickou vlnou RTVS zároveň okamžite zaviedla sprísnené ochranné opatrenia aj v rámci interných procesov. Okamžite bola aktivovaná Smernica o krízovom riadení počas pandémie, ktorá počíta s rozdelením zamestnancov na dva samostatné tímy a tiež s testovaním zamestnancov na nový koronavírus. V aktuálnej situácii RTVS rešpektuje všetky nariadenia Úradu

verejného zdravotníctva a aj naďalej platí povinnosť nosenia ochranného rúška vo všetkých vnútorných priestoroch televízie a rozhlasu. RTVS je materiálne vybavená ochrannými a dezinfekčnými pomôckami aj počas druhej vlny pandémie koronavírusu.

Pokiaľ ide o samotnú výrobu v rámci relácií RTVS, aj naďalej sú dodržiavané sprísnené hygienické opatrenia. Všetky spoločné priestory a štúdiá RTVS sú pravidelne dezinfikované, je zabezpečená pravidelná výmena a čistenie vzduchu a povinnosť nosiť rúška. Za dodržiavania spomínaných hygienických opatrení prebieha aj naďalej výroba obľúbených cyklických relácií.