Okolo známeho liberálneho politika Juraja Drobu sa vždy točili krásne ženy. Pred vyše dvadsiatimi rokmi si vo Washingtone povedal ÁNO so známou exmoderátorkou a šéfkou módnej televízie Gabikou Drobovou. Napriek tomu, že ich vzťah vyzeral priam idylicky, v roku 2007 sa ich cesty rozišli. Droba však neupadol do žiadnej letargie a na ženy nezanevrel. Časom sa dal dokopy so sympatickou Katkou Leškovou, s ktorou má dnes už deväťročného syna Juraja Antona. Napriek tomu, že spolu s Katarínou dodnes vychádzajú dobre, aj tento vzťah sa po piatich rokoch stal minulosťou.

Zlom však nastal v októbri 2021, konkrétne na svadbe Drobovho kamaráta na Sardínii. Tam totiž krátko po tom, ako hodenú kyticu nevesty chytila do rúk Miroslava Valovičová, ktorá zastávala donedávna funkciu generálnej komisárky slovenskej expozície na EXPO DUBAJ, bratislavský župan pred túto krásku pokľakol a požiadal ju o ruku. Mirka, napriek tomu že s Jurajom tvorila pár len niekoľko mesiacov, povedala ÁNO.

Dnes, 28.8.2022 je ich veľký deň. Známy politik sa dnes druhýkrát žení, no ešte dve hodiny pred obradom urobil zásadné vyhlásenie, ktoré možno mnohých poriadne prekvapí...

