Jeden za všetkých, všetci proti vláde Hegera? Aj taký je možný scenár vývoja udalostí na našej politickej scéne. O prípadných predčasných voľbách totiž začína otvorene hovoriť už aj predseda opozičnej SaS Richard Sulík (54). A hoci by to pred voľbami v roku 2020 málokto tvrdil, dnes má s Petrom Pellegrinim (46) a Robertom Ficom (58) predsa len niečo spoločného!

Šéf liberálov po neúspešnom odvolávaní Igora Matoviča z postu ministra financií povedal, že strana SaS definitívne uzatvára snahy o návrat do vlády a z niekdajšieho koaličného partnera sa tak stáva „tvrdá" opozičná strana. „Budeme hlasovať len za návrhy, ktoré budú v súlade s naším programom," vyhlásil Sulík. „Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách," dodal. O tom, „aká tu vznikla koalícia", si podľa Sulíka zvládne každý urobiť vlastný názor. „Vládne tu OĽaNO so Sme rodina a s fašistami. Je to úplne jasné," povedal.

S kým bude SaS rokovať v súvislosti s predčasnými voľbami, nateraz Sulík nešpecifikoval. „Premyslené máme to, že sa do vlády nevrátime. A o tom, ako budú tie možné rokovania o predčasných voľbách prebiehať. A aké zaujmeme stanovisko, tak cez tento most pôjdeme, až keď pri ňom budeme," povedal na margo ďalších krokov šéf saskárov. „Uvidíme, čo sa udeje, nie sme jediní, ktorí sú pripravení rokovať o predčasných voľbách, tak uvidíme, ako sa to vyvinie."

Pripravení rokovať však v preklade znamená, že bude musieť dôjsť k stretnutiu s vedením Hlasu či Smeru. Bude on sám niečo podobné iniciovať? „Ešte raz hovorím, uvidíme, ako sa to vyvinie. Nechcem sa zaväzovať ku konkrétnym postojom, chceme si nechať všetky možnosti otvorené," uzavrel tému Sulík.

Richard Sulík - exminister hospodárstva a predseda SaS Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Rovnako skúpy na slovo bol v tomto prípade aj podpredseda strany Karol Galek. Podľa jeho slov sa totiž liberáli o ďalšom postupe dohodnú až neskôr na rokovaní klubu. „Musí trochu ,sadnúť prach’ a potom uvidíme," odkázal. Galek zopakoval, že v následku neodvolania Matoviča z postu ministra SaS otázky možného návratu do vládnej koalície uzavrela. „Čo sa týka predčasných volieb, to je na ďalšiu diskusiu," uzavrel. O žiadnych rokovaniach medzi opozíciou a SaS nevedela ani dlhoročná liberálka Janka Bittó Cigániková. „Situácia sa zmenila len včera, čiže pokiaľ viem, žiadne takéto rokovania sa zatiaľ nekonali."

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE