Smer-SD má podľa Fica v pondelok (27. 3.) podať trestné oznámenie na členov vlády, ktorí rozhodovali o poslaní stíhačiek na Ukrajinu. Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie protiústavné.

Šéf parlamentu pripomenul, že stíhačky sme na rozdiel od Ukrajiny už nevedeli využiť. USA sa však podľa Fica zbavuje starej olietanej techniky. "Tieto vrtuľníky nikdy neboli plánované. Sú to stroje, ktoré nepotrebujeme," vyhlásil šéf Smeru-SD. Kollár to považuje za výhodnú ponuku a Slovensko s ňou nemusí súhlasiť.

Obaja diskutujúci sa dotkli aj témy zvyšujúcich sa cien potravín. Kollár považuje zastropovanie cien potravín za marketingový ťah obchodných reťazcov. Myslí si, že v tejto veci by mal zasiahnuť Protimonopolný úrad SR. Fico pripomenul, že budúci týždeň organizujú k tejto problematike okrúhly stôl. Obaja plánujú v tejto veci nájsť konsenzus.

Robert Fico a Boris Kollár Zdroj: TASR - koláž TREND

Peter Pellegrini s Hlasom-SD chce podľa Fica vytvoriť vládu s Progresívnym Slovenskom, Zuzanou Čaputovou a SaS. "To sú strany, ktoré on preferuje, ja to rešpektujem," povedal líder Smeru-SD. Poznamenal, že nikoho nebude prosiť, aby zmenil svoj politický postoj.

Tvrdí, že musí rátať aj s tým, že Smer-SD môže byť na 50 percent opäť v opozícii. Kollár v prípade, že sa Sme rodina dostane do parlamentu, bude rokovať s partnermi, nevylúčil spoluprácu ani so Smerom.

Šéf hnutia Sme rodina uviedol, že s dočasne povereným ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom sa zatiaľ nebavil, či bude v septembrových voľbách na kandidátke hnutia, plánuje ho osloviť.

Na otázku, či by bol rád, aby bol Igor Matovič (OĽANO) po voľbách opäť ministrom, neodpovedal. Fico pripustil, že o súčasnej podobe Trestného zákona by v parlamente zahlasoval. Bol by rád, keby Robert Kaliňák opätovne kandidoval. Potvrdil, že chce vyhrať voľby, nekonkretizoval však, či by chcel byť znovu premiérom.