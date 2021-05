Súčasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík (54) Kurrayovú poveril vedením NAKA včera. Na pozícii tak ostane až do ukončenia výberového konania na nového riaditeľa agentúry. „Chce posúvať veci dopredu, je zapálená pre prácu a verím, že svojím čestným a spravodlivým postojom vnesie do NAKA pokojnú atmosféru,“ povedal o nej Kovařík. Nová šéfka NAKA má za sebou bohaté profesijné skúsenosti. Počas svojej doterajšej praxe sa sústredila najmä na vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti. S policajným šéfom sa prvýkrát stretla v roku 2008 v Europole. „Vnímam ju ako odborníčku so skúsenosťami s vyšetrovaním, ale aj s riadiacimi predpokladmi,” dodal Kovařík.

Kurrayová je v Policajnom zbore od roku 1999 a počas svojho pôsobenia vystriedala viacero pozícií. Pracovala na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, neskôr na Úrade boja proti korupcii. Ako vedúca oddelenia vyšetrovania odboru stred NAKA pôsobila od roku 2012 až doteraz.

Agentúru, ktorá sa špecializuje na odhaľovanie rôznych zločinov, tak prvýkrát bude viesť žena. Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok v tom však problém nevidí. „Vychádzajúc z vlastných skúseností vo všeobecnosti môžem povedať, že aj pred rokmi boli na dôležitých pozíciách výborné policajtky, ktoré sa svojimi výsledkami mužom bez problémov vyrovnali,” povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Špecialistka na trestné právo a rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská krok Kovaříka tiež podporuje. „Ak sa tak policajný prezident rozhodol, potom predpokladám, že sú za ňou výborné výsledky,” povedala odborníčka. V tom, že mužov zákona bude riadiť žena, problém nevidí. „Ženou na obvykle mužskom poste som aj ja a rovnako máme napríklad viceprezidentku Policajného zboru Janu Maškarovú, s ktorou sa veľmi dobre komunikuje a ktorá dokáže počúvať a pretaviť veci do praxe,” dodala.

Kurrayová tak dočasne nahradila bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana. Ten požiadal o odchod z vedenia agentúry aj z Policajného zboru. Koncom minulého týždňa ho polícia obvinila a vykonala raziu v jeho popradskom byte.

