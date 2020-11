Premiér Igor Matovič spravil veľký krok vpred! Na sociálnej sieti sa verejne ospravedlnil za svoje podpichovačné narážky na adresu koaličných partnerov. Prezradil aj to, kam sa podľa neho môže posunúť jeho vzťah s Richardom Sulíkom.

Matovič sa hneď na úvod statusu na sociálnej sieti priznal, že je na pokraji síl. "Na včerajšej predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej," napísal. A hneď aj vysvetlil prečo. "Nedokážem v čase, keď sa Slovensko nachádza v najťažšej situácii od ll. svetovej vojny a stojí zrejme pred najťažšími troma mesiacmi v tomto boji, neustále striehnuť na výpady od brata v zbroji," dodal.

Premiér sa priznal, že je rád, keď ľudia vedia o problémoch, ktoré sú v koalícii. "Na druhej strane, úprimne uznávam, že som úplne zbytočne späť reagoval na každý podpich pod rebro. Nedokázal som sa cez to preniesť, lebo to bolo zraňujúce a nepovažoval som to za fér voči mne, nášmu hnuutiu a ostatným dvom koaličným partnerom," napísal.

Matovič tak narážal na svoje výhrady voči vicepremiérovi Richardovi Sulíkovi, voči ktorému sa ostro vyjadroval niekoľko týždňov. Obaja politici si napríklad pred nedávnom písali aj ostré komentáre na sociálnej sieti, počas čoho ich sledovalo celé Slovensko.

Uznal tiež, že počas týchto momentov mal radšej mlčať a nechať ľudí, nech si na vec utvoria vlastný názor. "Ospravedlňujem sa za svoje konanie, prepáčte," pokračoval.

Počas koaličnej rady sa však politickí partneri dohodli, ako ďalej. "Dohoda znie, že od dnešného dňa, ak bude chcieť niekto verejne spochybňovať rozhodnutia svojich koaličných partnerov, tak im to najprv povie do očí na koaličnej rade, presne tak, ako sa na dobrú a funkčnú rodinu patrí," napísal Matovič.

