Nedávno ste sa pomerne otvorene vyjadrovali proti reforme súdnictva. Čo vám najviac na nej prekáža?

- Je to jedna z mnohých agend, ktorú riešim a riešim ju v kontexte občanov žijúcich na južnom Slovensku. Musím povedať, že ja som pani ministerku pochválil vtedy, keď prezentovala prvú verziu súdnej mapy a povedal som jej, že toto je prvá reforma, ktorá nepoškodzuje záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. To sa však zmenilo, keď prezentovala tretiu verziu, v ktorej je plánované aj rušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici. A to je vec, ktorú jednoducho nemôžeme pripustiť a za ktorú v živote nemôžem hlasovať.

Ale tam už pani ministerka čiastočne ustúpila.

- Ustúpila čiastočne. Mali sme spolu s ňou poslanecký klub, kde sme sa veľmi vášnivo rozprávali o Krajskom súde v Banskej Bystrici. Ale vrátil by som sa späť k tomu, čo mi prekáža. Prekáža mi, že občania okresov v Rimavskej Sobote, v Lučenci, v Revúcej, z Veľkého Krtíša, ak by mali cestovať za súdnou mocou do Žiliny alebo do Trenčína cez horské priesmyky na raňajšie pojednávanie začínajúce sa o ôsmej ráno, tak to je absolútne neakceptovateľné. Áno, Banská Bystrica má špecifické geografické postavenie, pretože je obkolesená pohorím. To, aby tam krajský súd ostal, aby ostal plnohodnotný a plnoformátový, je opodstatnené. Vrátim sa k tomu, čo ste sa pýtali. Áno, pani ministerka ustúpila v tom, že Krajský súd v Banskej Bystrici zachovaný bude, akurát od neho chce odčleniť agendu rodinného práva. A dospeli sme k takému kompromisu, že ak to bude možné, aby sme uzákonili aj to, že v prípade, ak sa bude v tomto zväčšenom súdnom žilinskom obvode pojednávať vec z Banskobystrického kraja, týkajúca sa rodinného práva, tak to pojednávanie bude v Banskej Bystrici alebo tam, kde to bude tomu účastníkovi najbližšie. Ak táto dohoda platí, som ochotný bez akýchkoľvek ďalších pripomienok túto súdnu mapu podporiť.

To platí za celý poslanecký klub? Pretože tam bol problém ešte v mestách Skalica, Malacky, Stará Ľubovňa či Kežmarok. V nich pôsobia ako primátori členovia vášho poslaneckého klubu, ktorí lobujú za to, aby tam súd zostal.

- Hneď traja. Pretože pani primátorka Skalice, pani poslankyňa Mierna, je jedna z tých dotknutých, ktorých sa týka táto súdna reforma negatívne, teda, že sa ruší súd v Skalici. Zároveň máme v klube dvoch poslancov, pána predsedu poslaneckého klubu Šípoša zo Starej Ľubovne a pani poslankyňu Garstkovú, a tí si rovnako presadzujú zachovanie súdu v ich meste. Ešte musím povedať, že dosť dobre nerozumiem presunu Okresného súdu zo Skalice a z Malaciek do Senice, pretože ten senický okresný súd nemá takú históriu a výtlak.

Ale počtom obyvateľov je to mesto s najvyšším počtom obyvateľov z týchto troch.

- Áno, ale čo sa týka počtu prípadov a počtu vybavených vecí, malacký súd sa nedá porovnávať s nijakým iným. Tu sa vynára otázka, či súdne obvody nie sú tvorené tak, že predsedovia okresných súdov, ktorí možno nevyhovujú pani ministerke, budú jednoducho zrušení.

To sú silné slová. Máte na to nejaké dôkazy?

- Je to otázka, ktorá je namieste a my sa môžeme len domnievať, či to takto skutočne je alebo nie. Iné racionálne vysvetlenie na konkrétne tieto tri súdy Malacky, Senica a Skalica nie je.

Poslanci OĽaNO Šipoš a Gyimesi verejne bojovali proti aktuálnej podobe novej súdnej mapy. Zdroj: Jaroslav Novák

Podľa vás je veľkým problémom posledné sčítanie obyvateľstva. Tento rok sa totiž menila metodika sčítania a občania si mohli zvoliť dvojakú národnostnú identitu. Čo vám na tom to prekáža?

- Absolútne všetko, ale začnem od konca. Tento boj o identitu sme vyhrali na celej čiare. Mali sme pravdu v tom, že Maďari žijúci na Slovensku odmietajú dvojakú identitu. Majú len jednu, tú svoju maďarskú. To je to, čo som celý čas tvrdil. Umelé vyrábanie dvojakých občanov odmietli. A ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, ktorý je zodpovedný za to, že sa táto dvojaké identita dostala do sčítacích hárkov, by som zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii.

