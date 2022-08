Podpredsedníčka strany Hlas a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková sa popri práci poslankyne parlamentu rozhodla vykonávať aj ďalšiu funkciu. Nebude to už síce vrcholová politika, no stále sa chce venovať veciam verejným. Tentokrát ako mestská a regionálna poslankyňa za bratislavský Ružinov.

Rodáčka z Nitry pracovala po štúdiu na vysokej škole niekoľko rokov v súkromnom sektore. No už počas prvej vlády Roberta Fica, keď bol minister vnútra Robert Kaliňák, si Saková našla uplatnenie práve v jeho rezorte, a to ako generálna riaditeľka Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Počas vlády Ivety Radičovej sa zas vrátila do súkromného sektoru, aby za druhého Ficovho kabinetu (od roku 2012) obsadila post vedúcej služobného úradu na ministerstve vnútra.

Obrovský zlom v jej kariére nastal po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice, po ktorej pod tlakom verejnosti odišiel z funkcie ministra vnútra Kaliňák. Saková bola považovaná za jeho pravú ruku, no to nebránilo tomu, aby sa stala ministerkou vnútra za Smer práve ona. Po voľbách v roku 2020 sa následne rozhodla vstúpiť do politického subjektu Hlas, ktorý zakladal Peter Pellegrini.

Saková si to ale po dlhých rokoch na najvyšších postoch namierila na spodné poschodia v politike. Nie, nechce byť predsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja, ani primátorkou rodnej Nitry, ale poslankyňou v regionálnych parlamentoch. Bratislavu totiž zaplavili bilbordy s jej fotkou a nápisom: „Denisa Saková - kandidátka na mestskú a regionálnu poslankyňu za Ružinov.“

