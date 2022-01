Ešte pred rozhodnutím NS sa k situácii vyjadril Bödörov obhajca Marek Para: „Je nad slnko jasné, že príbuzný prokurátora Ondreja Repu (ktorý rieši Bödörove kauzy Očistec a Judáš, poznámka redakcie) sudca Juraj Kliment urobí všetko preto, aby vzatím do väzby zabránil Bödörovi aktívne sa brániť.“ Podľa obhajcu by tak sudca vplýval na obžalovaného psychiku a chcel ho donútiť sa zlomiť. Lebo ak by sa vraj falošne priznal, tak by nikto neriešil pochybenia prokuratúry.

Kliment ale rozhodol úplne inak! „Predseda senátu Juraj Kliment zrušil termín verejného zasadnutia z dôvodu námietky zaujatosti podanej obvineným Ing. N. B. voči sudcom Najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi a Petrovi Štiftovi,“ informovala Važanová s tým, že o novom termíne zasadnutia bude verejnosť informovaná.

Obvineného podnikateľa najskôr minulý týždeň prepustili z väzby, kde bol približne rok a pol pre kauzu Dobytkár. NAKA ho o pár hodín neskôr zadržala v súvislosti s kauzou Valčeky, respektíve Judáš. Bödöra v nej majú stíhať za korupčnú trestnú činnosť. Cez víkend ho Špecializovaný trestný súd prepustil zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, lebo prokurátor podal sťažnosť. Rozhodovať má preto NS.