Netradičné "vyznanie" Emma zverejnila prostredníctvom sociálnych sietí. "Prajem ti všetko najlepšie. Do veľkej miery vďačím tebe, Boris, za to, že som sa rozhodla angažovať v modelingu," napísala nádejná modelka. Emma sa v ostatnom čase zviditeľnila najmä na módnej prehliadke Fashion LIVE či pózovaním pre prestížny magazín Vogue Czechoslovakia.

Video: Ako prežívala rok 2021 modelka Emma

Samotný Hanečka si vzájomnú spoluprácu nevie vynachváliť. "Z agentúry som si ju vybral hlavne preto, že vedela výborne chodiť. Čo je pre mňa ako dizajnéra najdôležitejšie. Nielen skvelé fotky, ale práve tá chôdza predáva model a oslovuje klientelu. Chôdza modeliek je niečo ako tanec a toto ma oslovilo," ozrejmil.

Známy návrhár priznal aj to, že s Emmou sa o modelingu v jej začiatkoch rozprávali často. "O móde sme hovorili viackrát a preberali sme rôzne veci. O modelingu totiž panuje množstvo mýtov. A ľudia si neraz myslia, že modelky sú nevzdelané či zneužívané ženy. Ak však máte dobrú agentúru, postará sa o vás do takej miery, že vás prevedie všetkými možnými úskaliami modelingového sveta bez problémov," vysvetlil Hanečka. "Najmä v mladom veku a v začiatkoch totiž málokto vie, že sa takýmto spôsobom môže na agentúru spoľahnúť. Ideálne, ak je odporúčaná a Emma bola zhodou okolností v agentúre, s ktorou spolupracujem, už roky. Uistil som ju preto, že je na správnom mieste," dodal s tým, že o tejto téme sa zhovárali podrobne. "Pretože si myslím, že pre mladú ľudskú dušu je dôležité mať niekoho, kto ju povzbudí. A ak som to bol ja, potom sa z toho teším," uzavrel.

Hanečka sa podľa vlastných slov od narodenín s Emmou nestretol, no bol by rád, ak by ich spolu oslávili. "Práve som sa vrátil z Košíc, kde som pracoval na opere, následne som mal prezentáciu v obchodnom dome Dunaj a od narodenín som ešte ani poriadne nestihol poodpisovať na SMS. S Emmou by som sa však stretol rád, plánujem totiž ďalšie aktivity a rád by som ju na prezentáciu svojej tvorby využil aj v budúcnosti," dodal.

V závere sa návrhár pochválil netradičným darčekom, ktorý k narodeninám dostal od svojich kolegov. "Pripravili ho pre mňa stylista Milan Štefan a výtvarníčka Soňa Michaláková, ktorí mi urobili výklad v obchodnom dome Dunaj. Ide o výstavu, ktorá však naoko pôsobí ako butik v Paríži. Výklad tu bude vystavený mesiac," neskrýval Hanečka nadšenie. "Sú tam modely mojich šiat a Sonine obrazy," prezradil. "Vedel som síce, že to tam bude, ale nevedel som, v akom duchu. A to bolo to prekvapenie. Dnes mám 39 rokov, no keď som sa ako deväťročný chalan prechádzal s mamou po Bratislave a díval som sa do tých výkladov, ani by mi nenapadlo, že raz tam budú moje modely," spokojne zhodnotil so slovami, že je to pre neho naozaj dojemný zážitok.

FOTOGRAFIE EMMY ČAPUTOVEJ NÁJDETE V GALÉRII