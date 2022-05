Monika Beňová je matkou telom i dušou. Dokazuje to pravidelne aj na svojom profile na sociálnej sieti, kde sa fanúšikovia a priaznivci slovenskej političky dozvedajú o živote dcérky Leušky prakticky všetko. Bolo to tak už počas tehotenstva, po narodení a aj dne, kedy už z druhorodeného dieťaťa Beňovej začína vyrastať mladá slečna.

Leuška však nie je jediná jej radosť. Od tohto roku je politička totiž aj babkou. "Tak som vystúpila z lietadla v Bruseli a hneď mám aj prvú vnučku na svete," napísala na sociálnej sieti 26. januára. Ako ďalej europoslankyňa napísala, sú nesmierne šťastní. "Sme veľká rodina s krásnymi deťúrencami a to je najviac na svete," vyznala sa dojímavým odkazom politička.

Ako sme už v súvislosti s Beňovou písali, je matkou telom i dušou a prežíva každú radosť, no aj trápenie svojho dieťaťa. Pred necelým rokom sa s Leou vybrala k doktorovi, aby jej nastrelil náušnice. Hoci sa politička o dcérku bála, malá to zvládla bez problémov. Možno aj preto, že Leušku pri tejto udalosti sprevádzal aj jej otec Ľubomír. „Tak mi držte palce, lebo to asi bude trochu bolieť, ale ja to zvládnem s tatom," napísala v júli 2021 Beňová.

Aj najnovší status europoslankyne sa týka dcérky Lei, tentokrát však už ide o niečo vážnejšie....