Matovič zvolal stretnutie s odborníkmi hneď vo štvrtok, keď ako prvý informoval o tom, že v stredu pribudlo viac než 50 nových prípadov nákazy. „53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“napísal vtedy na sociálnej sieti.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus sa pred rokovaním vlády vyjadril, že Slovensko by malo používať "semafór krajín", do ktorého by k červenej a zelenej malo zaradiť aj takzvanú žltú. "Chorvátsko je stále zelená krajina. Občania by sa mali vyhýbať mestám Zahreb a Osiek," informoval Klus. Prípady v Chorvátsku totiž pribúdajú a samotná krajina sa rozhodla sprísniť opatrenia na vstup do krajiny. Občania nájdu informácie na ofciálnej stránke ministerstva zahraničných vecí.

"Ja si hlavne viem predstaviť, že by sme mali prísne trestať tých, ktorí ignorujú pravidlá, ktoré sme už zaviedli," povedal na margo toho, či by sa podľa neho mali sprísňovať opatrenia. Človek, ktorý sa vráti zo zahraničia a kvôli nedodržaniu opatrení nakazí ďalších ľudí, by podľa súčasných nariadení mohol skončiť aj vo väzení, čo podľa Klusa nie je dostatočne medializované.

Na dnešnom rokovaní vlády sa má prerokovať aj výška pokuty za nedodržanie izolácie. "Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) a to nariadenej izolácii alebo nariadeným karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie Slovenskej republiky v súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby; za tento priestupok sa uloží pokuta vo výške 5000 eur," píše sa vo vládnom dokumente. Pokuta za nedodržanie karanténnych opatrení bola doteraz 1650 eur.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího bude štátom preplatené testovanie všetkých pracovníkov domovov sociálnych služieb, ktorí sa vracajú zo zahraničia. "Ak si pozriete ostatné krajiny, tak vo všetkých okrem Maďarska tá krivka nákazy mierne narastá a je tam možnosť duhej vlny,"povedal s tým, že Slovensko musí byť obozretné.

Slovenské nemocnice sú podľa Krajčího na vysoký nárast prípadov pripravené - je vytvorená schéma reprofilizácie nemocníc, podľa ktorej budú v prípade potreby postupovať. "Ventilátorov máme dosť. Isto viete, že sme sa dostali na úroveň približne 1000 kvalitných ventilátorov," dodal.

Úrad verejného zdravotníctva môže obyvateľom Slovenska spoločne s uvítacími SMS-kami pri príchode z nebezpečných krajín aj informácie týkajú sa povinností povinného testu, respektíve karantény. Úrad verejného zdravotníctva môže taktiež žiadať o zoznam osôb, ktoré sa nachádzali v "červených" krajinách. Po ich návrate na Slovensko úrad dostane zoznam telefónnych čísel. Následne porovná telefónne čísla a tie, ktoré sa nezúčastnili povinného testovania, bude kontaktovať. Telefónne čísla budú po spracovaní zmazané.