Z plánu obnovy a odolnosti by mala byť financovaná dekarbonizácia priemyslu (350 miliónov eur), obnova rodinných domov (500 miliónov eur) a adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu biodiverzity a reformu národných parkov (150 miliónov eur). Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) spolu so štátnymi tajomníkmi Jurajom Smatanom a Michalom Kičom.

„Nie je to nikoho záľuba, ide o prežitie celého ľudstva," začal tlačovú konferenciu minister životného prostredia Ján Budaj.

Reforma národných parkov bude tzv. spravodlivým vysporiadaním sa so súkromnými vlastníkmi a zlepšenie biodiverzity a inštitucionálne posilnenie prírody. Prvými pilotnými projektami Plánu obnovy budú národné parky Muránska planina a Poloniny.

Najväčší balík (dekarbonizáciu) bude spravovať MŽP SR. Jeho cieľom je do roku 2030 znížiť emisie o 50 % a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. „Je dôležité to, akým spôsobom dokážeme urobiť projekt reálneho zníženia emisií. Súčasťou veľkej reformy bude aj novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a reforma Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá bude efkektívne dohliadať na prísľuby podnikov," uviedol štátny tajomník rezortu a enviroaktivista Juraj Smatana.

V rámci obnovy domov by sa malo zrekonštruovať 40 tisíc rodinných domov. Konkrétna schéma prerozdeľovania financií a rekonštrukcie sa začne pripravovať. Budaj predpokladá, že jeden projekt by mohol byť financovaný sumou 10 tisíc eur. Na rekonštrukciu domov prispeje štát polovicou oprávnených nákladov projektu. Žiadateľom bude núkať aj iné formy financovania.

"Obnovované budú nie darčekom plynového kotla, ale komplexnou obnovou, ktorá bude predmetom odborného posúdenia, potom odbornej prípravy," poznamenal. V rámci obnovy by to malo byť zlepšenie energetickej bilancie budov, vodozádržné opatrenia, zatepľovanie, opatrenia v odpadovom hospodárstve a ďalšie klimatické opatrenia. Budaj tiež plánuje zvolať konzultácie s expertmi a sociológmi na tému, ako sa budovy a domy budú rekonštruovať a v ktorých oblastiach.

Plán obnovy ponúka aj protipovodňové opatrenia robené prírode blízkym spôsobom. Kiča poznamenal, že sa tak nebudú opakovať "betonárske opatrenia". Udiať by sa mala aj revitalizácia vodných tokov a s tým je podľa Kiču spojená aj reforma štátnych podnikov, ktoré zabezpečujú hospodárenie s vodou v krajine. Podpora rôznych vodozádržných opatrení sa bude diať aj v mestách.

„Od zajtra začíname zhromažďovať odborníkov aj na digitalizáciu projektu a chceme odstrániť akékoľvek podnety korupcie, takže pozveme všetky autority, aby dohliadali na súťaže," uzavrel Budaj.

Envirozáťaže podľa slov ministra budú stále odstraňovať z peňazí Európskej únie a nie z Plánu obnovy. „Na Slovensku by sa zišlo na odstránenie 2,9 miliardy a v štrukturálnych fondoch máme len 190 miliónov," vysvetlil.

Podľa jeho slov štát ničil zdravie občanov znečisťovaním životného prostredia niekoľko desaťročí. „Neuveriteľných 23 rokov štát hovoril, ako ľudia zomierajú na astmu a na pľúcne choroby a to len preto, lebo niektorí naši ľudia mohli zbohatnúť na zdraví občanov," uzavrel tlačovú konferenciu. Krajinu vyzval, aby sa podieľala na Pláne obnovy a na bodoch envirorezortu.

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Jeho súčasťou je aj kvalita životného prostredia.

