Andrej Stančík od samotného začiatku svojho pôsobenia v politike vyčnieval z radu ostatných rovesníkov. Rodák z Piešťan vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, je veľkým milovníkom klasickej hudby a zaujíma sa aj o filozofiu. Stančík na sociálnych sieťach s obľubou zdieľa aj momenty zo svojho súkromia. Rád cvičí a počas zimy nepohrdne ani otužovaním v chladných vodách. Známa je napríklad jeho fotografia, ako vychádza z vody a pripomína tak Roberta Fica, ktorý taktiež obľubuje športové aktivity.

O jeho možnom odchode na ministerstvo sa začalo hovoriť začiatkom septembra, keď už bolo jasné, že vládu opúšťa strana Sloboda a solidarita. Keďže v rezorte pôsobil ako štátny tajomník liberál Martin Klus, bolo nutné nájsť náhradu aj zaňho. S menom Andreja Stančíka napokon prišiel sám premiér Eduard Heger. „Túto funkciu beriem s úctou a rešpektom. Počas rozhodovania som mal množstvo stretnutí s ľuďmi z odbornej verejnosti, ako aj politikmi, na základe ktorých som sa rozhodol ponuku prijať. Zahraničnej politike sa venujem už od štúdia a je pre mňa cťou slúžiť na rezorte diplomacie pod ministrom Káčerom,“ uviedol exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ako priznal, rozhodovanie nebolo jednoduché. „Proti bol, samozrejme, fakt, že som mohol pokračovať v parlamentnej práci, no zahraničná politika mi je predsa len blízka a som rád, že sa môžem podieľať na zachovaní jej kontinuity pod novým vedením. V čase vojny na Ukrajine je to mimoriadne dôležité,“ dodal.

Nový tím na Ministerstve zahraničných vecí - Štátna tajomníčka Ingrid Brocková, minister Rastislav Káčer a štátny tajomník Andrej Stančík. Zdroj: facebook A.S.

Slovensko sa počas súčasného volebného obdobia jasne hlási k našej proeurópskej a proatlantickej orientácii. Rovnaký geopolitický kompas má aj Stančík. Bol známy tým, že v rámci klubu OĽaNO patril k liberálnemu krídlu. „V súčasnosti ideme ako krajina do energetickej krízy a aj na klube sme sa zhodli, že kultúrne otázky teraz nemá zmysel riešiť a musíme sa sústrediť na riešenia pre energetickú krízu a pomoc ľuďom. Tu hodnotové ukotvenie nezohráva rolu,“ dodal na margo svojho odchodu, z ktorého však nie všetci jeho kolegovia majú radosť.

