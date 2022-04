Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí by sa mohli konať skôr. Vláda schválila legislatívny návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, aby mohli byť voľby v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14!

Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasných zákonných podmienok. Kabinet schválil tiež návrh na skrátené legislatívne konanie zákonnej iniciatívy. "Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.

Rokovanie vlády - ilustračný záber Zdroj: Jakub Kotian

Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa majú voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. V prípade nadchádzajúcich spojených volieb by túto podmienku spĺňal dátum 29. október. Vzhľadom na časovú blízkosť Sviatku všetkých svätých, predpokladané presuny obyvateľstva a z toho vyplývajúce riziko nízkej účasti na voľbách sa začal zvažovať skorší termín.

Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.

Po schválení v parlamente by zákonná úprava mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.