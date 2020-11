Predseda parlamentu Boris Kollár sa zotavuje z ťažkej autonehody. Pred nedávnom sa dostalo na verejnosť, že šéf parlamentu chce opustiť brány nemocnice, a to pre schôdzu Národnej rady. Jeho plány sa však sa poslednú chvíľu zmenili.

Boris Kollár sa na verejnosti neukázal! Po októbrovej nehode sa naďalej zotavuje z vážnych zranení. Šéf parlamentu má totiž zlomený druhý krčný stavec. Pomáha mu aj kovová konštrukcia okolo hlavy, ktorá má zabezpečiť, aby sa mu stavec správne zrástol.

Aj napriek zdravotným ťažkostiam si chcel šéf parlamentu presadiť riskantné rozhodnutie - chcel otvoriť utorkovú schôdzu Národnej rady. Jeden z bodov programu je totiž aj zvolenie generálneho prokurátora, kvôli čomu sa podľa našich informácií Kollár chcel opätovne postaviť na čelo parlamentu. Kollárov plán otvoriť schôdzu však nakoniec nevyšiel.

Vypočúvanie kandidátov sa konalo posledné dni a práve dnes počas večerných hodín sa zrejme stretne aj koaličná rada. "Naším cieľom je dohoda všetkých koaličných partnerov, po ktorej predstavíme po vypočutí kandidátov na generálneho prokurátora tzv. úzky výber najlepších z nich,“ povedala šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Nehoda, po ktorej ostal zranený šéf parlamentu, sa stala koncom októbra. Do Kollárovej služobnej limuzíny vtedy zboku vpálilo auto a zranený ostal nielen on, ale aj účastníčka súťaže krásy Miroslava Fabušová. Kollár absolvoval viacero operácií. ,,Pomaly regeneruje a chodí už aj po schodoch, no stále má bolesti. Jeden deň je lepší, druhý horší,“ prezradil nám nedávno náš zdroj.