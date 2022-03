Slovensko by odovzdaním protiraketového systému S-300 Ukrajine bolo zatiahnuté do vojenského konfliktu. V diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to uviedol predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) s tým, že to odmieta.

Podľa Kéryho sa treba v prvom rade momentálne pozerať na záujmy Slovenska. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus poznamenal, že práve tým, že Slovensko pomáha Ukrajine ako svojmu susedovi, háji aj svoje záujmy.

Klus potvrdil, že systém S-300 by sa mohol poskytnúť Ukrajincom, ktorí ho vedia obsluhovať. Podmienkou však je, že by musela byť zabezpečená trvalá ochrana slovenského vzdušného priestoru. "Nemyslím si, že by bol odchod systému S-300 otázkou dní," podotkol Klus. Kéry kritizoval, že na Slovensko prišli systémy Patriot, ktoré nevieme obsluhovať a sú pre nás len zapožičané.

Ukrajina by sa žiadnych okolností nemala vzdať Krymu ani Donbasu, tvrdí Klus. "Bol by to taký silný precedens aj z hľadiska medzinárodného práva, že by to mohlo spôsobiť ďalšiu likvidáciu toho, na čo sme tu boli niekoľko desaťročí zvyknutí a čo nám garantovalo aj mier," zhodnotil Klus. Dodal, že by sa krajiny mali rešpektovať v tých hraniciach, v ktorých sú.