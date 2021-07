Šéf národniarov sa totiž počas víkendu okrem protestov pred Úradom vlády objavil aj na úplne inom mieste. "Okrem protestu v Bratislave som absolvoval aj perfektnú akciu na Ranči pod Babicou pri obci Bojná. Úžasní ľudia a perfektný guláš. Bola tam veľmi pozitívna energia na každom kroku," pochválil sa Danko na sociálnej sieti a dokonca zverejnil fotografiu chlapíka, ktorý kedysi mnohým naháňal strach.

Tento "týpek" bol podľa niekdajšieho predsedu parlamentu jedinečný. "V politike a aj v živote je žiaľ množstvo ľudí, ktorí sa správajú presne ako on. Nech sa vám vyhýbajú hlúpi a zlí ľudia. Úprimne vám to želám a verte, že viem o čom hovorím. Ak vám aj tak prídu do života, utekajte od nich čím skôr. Ľudia sa nemenia, len sa jednoducho časom prejavia. Prajem víkend plný pohody," odkázal.

Prečítajte si tiež: