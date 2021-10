Dnes už bývalý kancelár sa dostal pod tlak na rezignáciu zo strany opozície i koaličnej strany Zelených po stredajšom oznámení protikorupčnej prokuratúry (WKStA), že vyšetruje Kurza a deväť ďalších osôb a tri združenia. Preverujú sa podozrenia, že od apríla 2016 boli peniaze rezortu financií využité na zaplatenie prieskumov verejnej mienky v prospech Kurza, ktorý bol v tom čase ministrom zahraničných vecí. Sám Kurz v sobotu zdôraznil, že jeho odstúpenie neznamená priznanie viny. Obvinenia proti svojej osobe opätovne označil za nepodložené s tým, že sa proti nim bude obhajovať. Rezignáciu odôvodnil tým, že chce zabrániť mesiacom chaosu a patovej situácii: „Moja krajina je mi dôležitejšia ako moja osoba," vyhlásil Kurz, ktorého v kresle už stihol vystriedať nový rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg. „Tento krok hodnotím ako prejav vyspelejšej politickej kultúry, ako je tá naša. Aj keď je potrebné zdôrazniť, že Kurz neodišiel len tak sám od seba, ale bol donútený svojimi koaličnými partnermi zo Strany Zelených. Treba podotknúť, že aj v Rakúsku existuje korupcia, a dokonca nie malá, len po odhalení zvyčajne osoby končia vo verejných funkciách," zhodnotil vzniknutý stav v Rakúsku politológ Radoslav Štefančík, ktorého sme sa spýtali aj na to, či by sa takto dokázal zachovať aj niektorý slovenský politik. „Určite nie. Slovenskí politici neodchádzajú pre podozrenie z korupcie, pretože si myslia, že korupčné správanie je jedno z privilégií verejného života. A načo by aj odstupovali, keď je to väčšine verejnosti aj tak jedno, či si niekto uleje do vlastného vrecka z verejných zdrojov jeden miliónik, dva, tri a možno aj viac. Slovákov zaujíma, aby im niekto nepichol čip cez vakcínu, nie nejaká korupcia," dodal.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu večer oznámil svoj odchod z funkcie. Zdroj: Profimedia



Súčasná slovenská vláda bojuje s viacerými kauzami, pre ktoré by ju chcela opozícia a časť verejnosti povaliť a aj tu sa niektoré z nich opierajú o podozrenia z korupcie. Jedna z nich sa týka ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého dostal do poriadnej kaše svojou výpoveďou spolupracujúci obvinený, bývalý šéf Finančnej správy, František Imrecze. Ten totiž na nahrávke, ktorú zverejnil týždenník PLUS 7 DNÍ, údajne vedie debatu s Branislavom Zurianom, bývalým šéfom NAKA. Ten sa počas spoločného rozhovoru snaží získať informácie o výške úplatku, ktorý mal Mikulec zobrať v čase, keď šéfoval Vojenskej spravodajskej službe. Vtedy mal byť aj pri nákupe špeciálneho softvéru. Nahrávka okrem iného obsahuje aj to, ako Imrecze Zurianovi šepká: „Myslím, že to bola stovka.“ A práve v tejto súvislosti by sa malo podľa týždenníka hovoriť o úplatku vo výške stotisíc eur.

Aby toho nebolo málo, na hlavu ministra sa zosypala kritika aj pre nezvládnutie protivládnych protestov zo strany polície, ktorej zásah proti davu ľudí údajne nebol dostatočne rázny. Podľa samotného ministra však ani jeden z týchto dôvodov nebol dostatočne veľký na to, aby podal demisiu a zbaviť ho funkcie sa nepodarilo ani opozičným poslancom počas jeho dvoch odvolávaní v parlamente.

Igor Matovič kedysi sám čelil korupčným podozreniam. Napriek tomu sa stal premiérom. Zdroj: Tasr



Podozreniam z korupcie čelila aj ďalšia členka Hegerovej vlády, konkrétne ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Zhruba v polovici apríla na ňu vytiahol opozičný Smer-SD kauzu týkajúcu sa prenájmu budovy, v ktorej sídli jej rezort. Podľa nich išlo o podvod, ktorý sa týka prenájmu a možného odpredaja budovy bývalého Zváračského ústavu na Račianskej ulici v Bratislave. Ani v tomto prípade k demisii ministerky nedošlo a rovnako ako Mikulec, ani Kolíková o svoj post neprišla počas odvolávania v NR SR. V porovnaní so svojím kolegom však dopadla o čosi horšie. Verejne jej totiž svoju nedôveru prejavil aj expremiér a líder OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho existujú dôkazy o tom, že možný podvod ministerka spáchala v časoch, keď bola ešte štátnou tajomníčkou na ministerstve za vlády Roberta Fica. „Som presvedčený, že je to podvod pri kúpe a predaji, teda podvod v hodnote 30 miliónov eur. A je to aj podvod v prospech dlhoročného spoločníka jej brata a myslím si, že Kolíková o tom dobre vedela,” tvrdil Matovič pred časom.

Článok pokračuje na ďalšej strane.