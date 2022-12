Nie je to tak dávno, čo si ministerka kultúry vyslúžila obrovskú kritiku za svoju módnu kreáciu, ktorú predviedla pri odlete na Deň slovenskej kultúry v Osle. Vtedy (14.11.2022) na sociálnej sieti zverejnila video z letiska. Šéfku rezortu kultúry bolo vidno, ako nastupuje do lietadla v dlhom rozťahanom béžovom kabáte s objemným ružovým šálom v kombinácii s nevzhľadnou obuvou.

Jej outfit priam šokoval aj odborníčku na protokol Máriu Holubovú. „Prezentácia štátnika a politika na najvyššej úrovni podlieha pravidlám európskych elít. Najstaršie z týchto pravidiel je pravidlo dress code, ktoré má tisícročnú tradíciu. Oblečením vyjadrujeme vzťah a úctu k tomu, s kým sa stretneme,“ vysvetlila pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Pani Milanová je ukážka toho, ako to nemá vyzerať,“ komentovala outfit šéfky rezortu kultúry. „Nerozumiem kapcom ani kabátu a ani tomu vrkoču,“ pokračovala Holubová.

Mnohí preto zaiste s napätím očakávali, ako bude ministerka vyzerať na najbližšej dôležitej udalosti. Azda tou najdôležitejšou bolo slávnostné opätovné otvorenie Slovenskej národnej galérie, ktoré sa konalo 10. decembra. "Sme súčasťou historického momentu, ktorý v novodobej histórii Slovenska nemá obdoby . Slovenská národná galéria je po dlhých rokoch rozsiahlej rekonštrukcie oficiálne otvorená. A je unikátna. Krásna. Unikátne krásna. Je pre všetkých, zdôrazňujem všetkých návštevníkov a návštevníčky," uviedla po ceremoniáli ministerka na svojom profile na sociálnej sieti.

"Nebudem klamať, rada ba som si prisvojila zásluhy - keďže k samotnému otváraniu dochádza počas môjho pôsobenia, ale nebolo by to na mieste. Sú tu totiž ľudia, ktorí sa rekonštrukcii doslova odovzdali, žili pre ňu a s ňou. A tiež sú tu tí, bez podpory ktorých by sa rekonštrukcia udiať jednoducho nemohla. Obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili," dodala Milanová, ktorá počas otvorenia prítomným hosťom doslova vyrazila dych.

Ministerka si podľa všetkého vzala k srdcu predošlú kritiku a na otvorení galérie sa objavila ako vynovená. Milanová predviedla dokonalý outfit, ktorý doplnila skvelou vizážou a účesom. Celkovým výzorom dokonca zatienila aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá bola na slávnostnom akte taktiež prítomná. Veď napokon, posúďte sami.

