V utorok to na tlačovej konferencii uviedol generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek.

Myslí si, že útoky mali súvis s výberovým konaním na post šéfa tejto inštitúcie. Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba tvrdí, že NCZI nebolo opäť schopné ochrániť osobné dáta miliónov ľudí. Poukázala na to, ako je možné získať európske vakcinačné preukazy všetkých zaočkovaných občanov. NCZI odmietlo, že by nedokázalo dáta ochrániť.