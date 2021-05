Na nového riaditeľa NCZI čaká množstvo úloh, s ktorými si bude musieť poradiť. Jednou z nich je aj reorganizácia krízového riadenia centra realizácie protipandemických opatrení a očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na starosti bude mať aj projekt elektronického zdravotníctva eHealth a jeho transformáciu na systém novej generácie. „V najbližšom období považuje za kľúčové vytvorenie zdravotného komunitného cloudu, ktorý by mal byť základom prevádzky eHealth ako aj ďalších aplikácií NCZI a ostatných rezortných organizácií," priblížil rezort zdravotníctva.

Urobiť však takéto závažné úlohy si vyžaduje prehľad a skúseného odborníka. No v Národnom centre to skôr pripomína horskú dráhu, kde sa jeho šéfovia menia ako na bežiacom páse. Nebolo to však vždy tak. Celé štyri roky viedol bez problémov úrad Peter Blaškovitš. Do kresla riaditeľa zasadol v roku 2016 a vedúce postavenie opustil presne pred rokom. „Pán Blaškovitš veľmi nečakane prišiel za mnou a prosil ma o uvoľnenie. Akceptoval som to,“ vyjadril sa v tom čase vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (46). Po ňom nastúpil na post dočasného šéfa NCZI Peter Bielik. Ten sa však v úrade dlho neohrial. Krk mu zlomila kauza úniku osobných informácií z aplikácie Moje zdravie. Týkalo sa to až 130-tisíc pacientov vyšetrených na COVID-19. V marci tohto roku ho tak minister Krajčí odvolal.

Zodpovednejší prístup v NCZI mal následne zabezpečiť ďalší dočasný riaditeľ Róbert Suja. Ten mal centrum viesť až do riadneho výberového konania. Aj jeho riadeniu je po pár mesiacoch koniec a z funkcie bol odvolaný. Stoličku ho stáli problémy s plánovaným očkovaním pre tínedžerov od 16 rokov. K tomu sa na internete vyjadril minister financií Igor Matovič. „Verím, že Ministerstvo zdravotníctva nepripustí BLAMÁŽ, aby ešte predtým ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol začkovaný čo i len jeden zdravý 16 – 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou,” vyjadril sa expremiér.

Horúce kreslo pre pandémiu Politológ Miroslav Řádek sa domnieva, že miesto šéfa NCZI sa stalo „horúcim” pre prebiehajúcu pandémiu a „chaos, ktorý zapríčinil spôsob riadenia rezortu pod vedením OĽaNO.” Za štandardných okolností by podľa odborníka o existencii NCZI verejnosť takmer netušila. „Tento úrad je fakticky jednou z najdôležitejších analytických jednotiek ministerstva zdravotníctva,” dodal.

Následne boli očkovacie termíny pre mladšie ročníky zrušené. Suja tomuto kroku oponoval a zvolal aj tlačovú konferenciu, na ktorej bol proti ministerstvu kritický. Dokonca vyhlásil, že termíny na očkovanie pre 16-ročných a 17-ročných sa pridelili v súlade s vyhláškou a vyjadril obavu z nízkeho záujmu o očkovanie. Či mu bolo toto vyhlásenie osudné, je ťažko povedať, v každom prípade bol na jeho miesto vymenovaný ďalší dočasný riaditeľ NCZI Pavol Capek.

Rudolf Zajac - exminister zdravotníctva Slovenskej republiky Zdroj: Tony Štefunko

NCZI však zohráva kľúčovú úlohu v boji s pandémiou podľa exministra zdravotníctva Tomáša Druckera (42). „Treba povedať, že za posledný rok tu boli obrovské prešľapy či už úniky údajov, alebo nezvládnutá Čakáreň," povedal. Kriticky sa vyjadril aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac (70). „Nikdy to dobre nefungovalo, pretože z nejakých dôvodov je to drahé a nefunkčné,” poznamenal Zajac s citeľnou dávkou irónie. „Mám dojem, že v rodnom liste tohto podniku je klauzula, že za veľa peňazí dostanete málo muziky,” dodal. Podobne ako Drucker však dodáva, že výmeny riaditeľov v akomkoľvek podniku vnášajú do jeho vedenia neistotu.