Za referendum najviac bojovali strany Smer Roberta Fica a Hlas Petra Pellegriniho. Jeho strana sama vyzbierala cez 302-tisíc podpisov. Predseda petičného výboru Ervín Erdélyi prezradil, že celkovo je na 84 136 hárkoch podpísaných až 585 816 občanov. Na vyhlásenie referenda ich pritom stačí len 350-tisíc.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585.000 ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky s podpismi v Prezidentskom paláci 3. mája. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Raketový postup zamestnancov Prezidentského paláca zaručil, že takmer všetky hárky sú už skontrolované. „Po kontrole petičných hárkov môžem skonštatovať, že petícia zatiaľ obsahuje 524 013 platných podpisov občanov Slovenskej republiky. Keďže zákon vyžaduje 350-tisíc, petícia spĺňa formálne náležitosti na vypísanie referenda. Dopočítanie zvyšných hlasov bude v najbližších dňoch,“ povedala Čaputová.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémii a jej dopadom pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 8. apríla 2021 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie po prijatí. Zdroj: Martin Baumann

Prezidentka si myslí, že veľký počet podpisov vyzbieraných za krátky čas je dôkazom, že množstvo občanov považuje dôvody vypísania referenda za vážne. „Druhou podmienkou je súlad referenda s ústavou. V odbornej verejnosti prebieha diskusia o ústavnosti položenej otázky a právne názory sa rôznia,“ dodala Čaputová.

Brífing Zuzany Čaputovej si môžete pozrieť TU:

Právnici sa podľa prezidentky nezhodujú ani v tom, ako má byť výsledok referenda uvedený do praxe: „Nie je jasné, že ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, či by to znamenalo, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci, alebo má výsledok referenda priame účinky. Rozhodla som sa preto obrátiť na Ústavný súd. S otázkami, či predmet navrhovaného referenda je, alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.“

Prezidentka potvrdila, že Ústavný súd má 60 dní na vyriešenie týchto otázok. Prezradila aj, že ona nijakým spôsobom nebude naťahovať čas a hneď ako Ústavný súd rozhodne, tak referendum vypíše: „Aby sa mohlo konať ešte v septembri, ako chceli jeho navrhovatelia.“