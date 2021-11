Minister financií Igor Matovič na tretí pokus predstavuje daňovo-odvodovú reformu živnostníkov! Už dvakrát brífing o daniach a odvodoch pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vrátane živnostníkov preložil, no teraz to už z neho vyšlo.

Matovič už predstavil tri časti svojej daňovo-odvodovej reformy, ktorú nazval "Daňová revolúcia". Popísal, ako si predstavuje zdaňovanie firiem, zamestnancov, ako aj podporu rodiny. Odborníci z jeho navrhovaných riešení neboli práve nadšení a naopak ho za mnohé nápady skritizovali.

Už na minulý piatok mal Matovič naplánovaný brífing o daňovo-odvodovej reforme týkajúcej sa SZČO. Minister ale uprednostnil návštevu u odborníkov SaS na danú problematiku. Druhý termín určil na dnes 14.00, no napokon to presunul na 16.00. Živnostníci, ktorých je aktuálne na Slovensku aktívnych viac ako 350-tisíc, sa obávajú, že im bude zrušená možnosť uplatniť si takzvané paušálne výdavky. Znamenalo by to pre nich prudké zvýšenie daňovej a administratívnej záťaže. Okrem tejto časti reformy chce dnes minister hovoriť aj o novej pomoci reštauračným zariadeniam.

Sledujte naživo od 16.00 brífing Igora Matoviča na tému "Zdaňovanie živnostníkov a reštauračný balík zmien":

Matovič sa na úvod pochválil, ako platiť dane, keď sa mu ako živnostníkovi darilo. Potom pochválil aktuálne niektoré SZČO: „Obdivujem ľudí, ktorí ako živnostníci neobchádzajú platenie daní.“ Podľa Matoviča ale SZČO odvádzajú ročne iba 25 % daní z toho, ako zamestnanci.

Minister ukazuje príklad pri cene práce (koľko na neho dáva zamestnávateľ) 1352 eur. Poukazuje to na piatich bratoch, z ktorých si napríklad jeden uplatňuje paušálne výdavky, ďalší sa strieda s manželkou a každý rok fakturujú na jedného, vždy iného z nich. No a poukázal aj na zamestnanca, na ktorého minie zamestnávateľ 1352. Ten je vraj výrazne znevýhodnený oproti tomu, kto pracuje ako živnostník a uplatňuje si paušálne výdavky.

Minister navrhol pre živnostníkov hneď dve možnosti. Prvou je mesačný odvod 29 % a 19 % daň mesačne. Tým, ktorí chcú platiť paušálne, navrhuje, aby zaplatili 29 % ročne ročne. Tých 29 % sa v tomto prípade rozráta medzi dane, sociálnu a zdravotnú poisťnovňu.„Možno štvrť milióna ľudí, ktorí si teraz uplatňujú paušálne výdavky, ma bude dnes preklínať,“ povedal Matovič.

Šéf OĽANO prešiel aj k zdaňovaniu reštaurácií. Matovič si aj tu pomohol príkladom, ktorý zdokumentoval na rodinnej oslave v reštaurácii. Dnes pri účte 100 eur sa zaplatí aj DPH 20 %. Podľa Matoviča zaplatí zákazník zhruba 5 % tringelt, a teda dokopy nechá v reštaurácii 126 eur. Po novom má byť DPH iba 10 %, ale aj tringelt má ísť do príjmov a bude povinný! Podľa príkladu by mal byť 9%. Pri 100 eurovom účte plus tringelt a DPH nechá zákazník podľa Matovičovho v reštaurácii 119,90 eur!

Toto považuje pre reštaurácie ako výhodu. Preto chce niečo od reštaurácií. Matovič navrhuje, aby v nich boli k dispozícii polovičné porcie za 1/2 ceny. Okrem toho vyžaduje, aby bola aj pri Eko menu možnosť objednať si polovičnú porciu za 3/4 ceny. Na každom stole chce mať ku každému jedlu Matovič krčah vody zadarmo. Štvrtou vecou je, aby sa tringelt dával do príjmov.

