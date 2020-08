Informácie o lukratívnych štátnych zákazkách advokáta Michala Miškoviča, ktorý je jedným zo štyroch poradcov Hegera, pred časom priniesol portál aktuality.sk. Miškovičova advokátska kancelária mala podľa zverejnených informácii získať od nástupu novej vlády hneď tri lukratívne zákazky v celkovej hodnote viac ako 820 000 eur.

HLAS - Závažné skutočnosti v prípade zákaziek Hegerovho poradcu: Kauza vraj siaha k Matovičovi Streda 26. augusta 2020

Právne poradenstvo mala poskytovať ministerstvu životného prostredia, národnej lotériovej spoločnosti Tipos spadajúcej pod ministerstvo financií a Slovenskému pozemkovému fondu pod ministerstvom pôdohospodárstva. Zmluvy medzi štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos a advokátskou kanceláriou Miškoviča, pritom pred časom za “hanbu” označil aj samotný minister hospodárstva Richard Sulík. “Vrhá to nepekné svetlo, lebo to pripomína 'smerácke' časy. Bolo by lepšie, keby takéto zmluvy neboli uzavreté,"povedal Sulík.

Poslanci Erik Tomáš a Matúš Šutaj Eštok počas tlačovej konferencie niekoľkokrát poukázali na fakt, že hoci Matovič pred voľbami deklaroval, že "éra našich ľudí" sa skončila, v skutočnosti má OĽaNO prideľovať prestížne štátne zákazky práve "svojim ľuďom". Poslanci tiež vyhlásili, že na mieste by bolo nie len ukončenie spolupráce s advokátskou kanceláriou Miškoviča, ale aj prípadné odvolanie ministrov Hegera, Budaja a Mičovského, prípadne aj odvolanie samotného premiéra Matoviča.

