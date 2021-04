Exšéf polície sa mal údajne obestiť vo svojej cele na teplákovej bunde zavesenej na posteli. Smrti však predchádalo aj drsné zranenie oka, ku ktorému dospel podľa všetkého vlastným zavinením, čoho majú byť dôkazom práve kamerové záznamy. Pri prvom zranení Lučanský tvrdil, že sa v noci nešikovne pošmykol na šľapke a okom dopadol na rám kovovej postele. Keď sa prevalilo, že je zranený, ihneď sa rozhodlo o jeho prevoze do prešovskej nemocnice.

Po viacerých vyšetreniach sa rozhodlo, že ho musia transportovať do Ružomberku. Odtiaľ po ošetrení putoval opäť do Prešova. No o týždeň na to však spáchal samovraždu.

Lučanského pochovali v rodnej Štrbe. Zdroj: fcb

Smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v prešovskej väznici vyšetrovala okrem polície aj nezávislá špeciálna komisia Márie Kolíkovej. Po vyše troch mesiacoch správu o svojich zisteniach ukončili.

17-členná komisia bola zriadená po tom, ako sa začali objavovať rôzne konšpirácie, že bývalému šéfovi polície k smrti dopomohli. Správa špeciálnej komisie, ktorá je už v tomto momente ukončená má 23 strán a viac ako 50 zistení.

Sledujte s nami tlačovú konferenciu NAŽIVO:

K smrti Lučanského nedošlo zavinením policajtov vo väzení, tvrdia členovia komisie. Treba sa však zaoberať prístupom polície pri zatýkaní.

Kolíková ďakuje komisii a všetkým členom, že v čase pandémie venovali energiu a čas tejto tragickej udalosti. "Je mi veľmi ľuto, že k tomuto došlo," hovorí ministerka spravodlivosti a vyjadruje úprimnú sústrasť rodine Lučanského.

"Je dôležité venovať sa humanizácii vo väzení. Spoločnosť je, čo sa tejto veci týka, veľmi citlivá," tvrdí Kolíková. "Všetky podnety vnímam vážne. No bez finančným prostriedkov jednoducho nezlepšíme podmienky," dodala Kolíková.

Komisia pracovala k celému prípadu s vysokým rešpektom. "Ked sa vyšetrujeme úmrtia, musíme vychádzať z informácii, ktoré mali príslušníci zboru v danom čase, keď sa udalosť stala," tvrdia členovia komisie.

Zmena správania Lučanského zaznamenaná nebola. Neboli tiež zaevidované žiadne náznaky, ktoré by preukazovali to, že exšéf polície zažíval počas väznenia bolesti, alebo iné známky poškodenia.

"Diskúsia o kolúznej väzne nabrala v poslednej dobe búrlivú diskúsiu aj zo strany poslancov Smeru," tvrdí Kolíková.

"Zriadenie takejto komisie má veľký zmysel, pretože potrebujeme vedieť, čo sa v takýchto ústavoch a inštitúciach deje a porozumieť tomu. Myslim, že sa to podarilo. Som veľmi rada, že sme komisiu rozšírili aj o členov zo zahraničia. Malo to zmysel," dodala na koniec ministerska spravodlivosti.

