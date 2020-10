AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 19.851 prípadov nákazy.

- V sobotu (10. 10.) pribudlo 1054 nakazených novým koronavírusom

- Spolu máme 61 obetí koronavírusu, 13.183 aktívnych prípadov a 5 553 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 37,471,071

- Počet vyliečených: 28,116,123

- Počet úmrtí: 1,077,509

19:00 Americký prezident Donald Trump sa dnes sám vyhlásil za odolného voči ochoreniu COVID-19. Trump sa totiž po prekonaní nákazy chystá vrátiť k predvolebnej kampani a bojovať o znovuzvolenie do prezidentského úradu. Viac sa dočítate tu!

18:50 V Česku zatiaľ v nedeľu pribudlo 541 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu, čo je výrazne menej než v predchádzajúcich dňoch. Cez víkend sa však obvykle menej testuje. Krátko po 18.00 h SELČ o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.

18:30 Opatrenia, ktoré dnes prijal ústredný krízový štáb (ÚKŠ), sú výsledkom neschopnosti vlády SR bojovať s pandémiou nového koronavírusu tak, aby sa nemusela zásadne znižovať kvalita života ľudí a aby nemuseli byť ohrozené celé sektory slovenskej ekonomiky. Uviedla to novovzniknutá strana Hlas-SD. Zároveň však tvrdí, že nie je čas na bojkotovanie týchto opatrení. Viac sa dočítate tu!

18:20 "Buďme mimoriadne zodpovední, nič iné nám nezostáva,"povedal na zámer premiér Igor Matovič.

18:17 Som presvedčený, že máme dostatočne dáta na to, aby sme mohli prijať tieto opatrenia, povedal Mikas.

18:15 Ja nechcem Sulíkovi a ďalším dopriať, aby nemohli dva mesiace vychádzať z domu. Pán Sulík to dobre vie, že tá krivka stúpa, povedal Krajniak.

17:58 "To, čo dnes urobil Richard Sulík je nezodpovedné," povedal Krajniak. "Uvoľňovanie opatrení nefunguje a v žiadnej krajine nikdy nefungovalo. Buď z tej diaľnice do pekla odbočíme, alebo tu máme Bergamo, Madrid či Paríž, kde ľudia nevychádzali dva mesiace z domu," hovorí.

17:56 Krajniak povedal, že najväčšia pravdepodobnosť nákazy je medzi príbuznými doma.

17:49 Na hraniciach s Českom sa nič nemení, potvrdil Matovič. Ak sa situácia nezlepší a vydáme sa cestou Česka, krajine bude hroziť úplný lockdown.

17:46 "Čaká ma cez týždeň stretnutie s predstaviteľmi Slovenska ohľadne Dušičiek," povedal Matovič. Chce, aby si cestovanie ľudia odložili až na vtedy, keď budeme v príjemnejšej epidemiologickej situácii.

17:40 Každý 25. človek je podľa štatistiky pozitívny na COVID-19, povedal Krajniak. Musíme radikálne znížiť mobilitu, nechceme predsa dopadnúť ako Francúzi alebo Taliani, tvrdí.

17:36 Ľudom, ktorí nebudú dodržiavať opatrenia budú udelené blokové pokuty, vyhlásil minister vnútra Mikulec.

17:35 "Situácia je vážna, je potrebné sprísniť opatrenia," hovorí Mikas. "Budeme sa snažiť kontrolovať ich dodržiavanie," dodal.

17:33 Opatrenia budú platiť, pokiaľ sa kĺzavý medián nezníži pod 500, tvrdí Matovič. V rámci zákazu hromadných podujatí sa toto opatrenie bude týkať aj svadieb, osláv či omší, dodal.

17:28 Minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že Slovensko sa vydalo českou cestou. Naša krivka má veľmi podobný priebeh ako česká krivka. Medzi nami a Českom je rozdiel zhruba dva týždne.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že Slovensko sa vydalo českou cestou.

17:25 Tlačová beseda po zasadnutí krízového štábu

17:15 Americký prezident Donald Trump sa v nedeľu sám vyhlásil za odolného voči ochoreniu COVID-19. Trump sa totiž po prekonaní nákazy chystá vrátiť k predvolebnej kampani a bojovať o znovuzvolenie do prezidentského úradu. Jeho súperom bude vo voľbách 3. novembra demokratický kandidát Joe Biden.

16:40 Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors navštevujú seniorov aj počas pandémie nového koronavírusu. Ich cieľom je priniesť osamelým starším ľuďom potešenie, emocionálny zážitok, vzbudiť v nich chuť do života a pocit dôležitosti. Program Smiech nepozná vek funguje už desať rokov. TASR o tom informovala za občianske združenie Martina Dobšinská Novomestská.

16:00 Na Slovensku je každý 25. človek nakazený novým koronavírusom, hoci nemusí mať príznaky ochorenia. Do úvahy v rámci opatrení nateraz prichádzajú dva scenáre – buď obmedzenie stretávania sa s inými, alebo obmedzenie slobody pohybu. Po rokovaní ústredného krízového štábu to povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Druhej možnosti by sa chcel vyhnúť.

15:40 Odchádzať počas rokovania a ísť víkendovať je absolútne neúctivé voči krajine a ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Na sociálnej sieti to vyhlásila predsedníčka Za ľudí, vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová. Reagovala tak na ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka. Dodala, že v neposlednom rade je to neúctivé aj voči partnerom, ktorí sedia na ústrednom krízovom štábe.

15:30 Tlačová konferencia po zasadnutí krízovéh oštábu

14:50 Najbližšie sviatky Všetkých svätých a deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže Dušičky, by určite nemali byť štandardné. V nedeľnej politickej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Podľa jeho slov sa rokuje aj o znížení mobility, diskutovať o tom však chcú aj s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS).

14:40 Po štyroch dňoch s viac než 1000 novými prípadmi nákazy po sebe sa počet pozitívnych testov v Rakúsku mierne znížil. Ministerstvá vnútra a zdravotníctva hlásili v nedeľu 896 novoinfikovaných za posledných 24 hodín. Je to však dosiaľ najvyšší počet zaznamenaný v nedeľu, informovala agentúra APA.

13:30 Poľsko v nedeľu oznámilo 4178 nových potvrdených prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 32 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, informoval na svojej webovej stránke Poľský rozhlas. Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie dosiahol 125.816. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 3004 ľudí.

12:30 Ochorenie COVID-19 sa začína v súčasnosti šíriť najmä v rodinách. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že priblížil situáciu v jednotlivých regiónoch.

"Ochorenie bolo okrem kontaktov potvrdené aj u osôb s klinickými príznakmi, ktoré iniciatívne kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára, v menšej miere boli zaznamenané aj importy zo zahraničia. Pozitívny test bol potvrdený aj u ďalších osôb indikovaných na testovanie," priblížili hygienici.

12:15 Stredné školy od pondelka (12. 10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania. V nedeľu o tom počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

11:40 V Rusku malo za uplynulých 24 hodín pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2 ďalších 13.634 ľudí. Ide o najvyšší denný nárast v krajine od začiatku pandémie, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v nedeľu. Informovala o tom agentúra TASS.

11:00 Strana Za ľudí tvrdí, že v prípade zatvárania prevádzok sa zároveň musia prijať aj kompenzačné opatrenia. Najtvrdšie opatrenia treba podľa predsedníčky strany a ministerky investícií Veroniky Remišovej prijímať na regionálnom princípe. Štát musí podľa nej na svojej strane ďalej zlepšovať systém testovania a trasovania.

10:30 Slovensko možno čakajú obmedzenia na hraniciach. Pred rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) túto možnosť nevylúčil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ďalšie bližšie kroky nechceli konkretizovať nielen on, ale ani ostatní ministri.

10:20 Obyvatelia areálu s unimobunkami na Kasárenskej ulici v Trenčíne sú od soboty (10. 10.) v karanténe. Informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. „Ide asi o 70 ľudí. Karanténu nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne po tom, ako sa v piatok (9. 10.) večer potvrdil pozitívny test na COVID–19 u jednej osoby. Navyše hygienici po kontrole zistili, že u viacerých osôb sa prejavujú príznaky, ktoré by mohli nasvedčovať ochoreniu COVID–19. Mesto využilo asistenciu mestskej i štátnej polície na kontrolu dodržiavania karantény,“ uviedla Ságová.

10:00 Na Slovensku pribudlo 1054 ľudí s ochorením COVID-19, urobilo sa 8959 testov. Pozitívne testy malo 531 žien a 523 mužov vo veku od niekoľkých mesiacov po 87 rokov.

Pozitívne testovaní boli v Prešovskom kraji (248), Žilinskom kraji (213), Trenčianskom kraji (180), Trnavskom (128), Nitrianskom (107), Košickom (70), Bratislavskom (55) a Banskobystrickom (53).

8:50 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Indii presiahol v nedeľu sedem miliónov. V krajine, ktorá má druhý najvyšší počet infikovaných na svete po Spojených štátoch, denné nárasty infikovaných v posledných týždňoch klesajú, no zdravotnícki experti varujú pred prejavmi "únavy" z nosenia rúšok a dodržiavania odstupu, informovala agentúra AP.

7:40 Pandemická komisia predloží Ústrednému krízovému štábu (ÚKŠ) ďalšie opatrenia na boj s novým koronavírusom. Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽANO) po asi šesťhodinovom sobotňajšom rokovaní pandemickej komisie. Opatrenia nepredstavil. ÚKŠ sa zíde v nedeľu 11. októbra. Komisiu zvolali pre rastúci počet infikovaných.

7:30 Odporcovia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu opäť organizovali protesty na viacerých miestach v krajine. Konali tak aj napriek obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom, ktoré zhromaždenia zakazujú.

7:00 Brazília v sobotu prekonala hranicu 150.000 úmrtí na chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom SARS-CoV-2. Za posledných 24 hodín ich pribudlo 559. Podľa štatistík miestneho ministerstva zdravotníctva tak nákaze doteraz podľahlo celkom 150.198 ľudí. Informovala o tom agentúra AP.

6:30 Osobný lekár amerického prezidenta Sean Conley v sobotu uviedol, že u Donalda Trumpa už nie je riziko, že by nový druh koronavírusu, ktorý mu diagnostikovali minulý týždeň, mohol preniesť na niekoho iného. Informovala o tom agentúra DPA.

6:00 Český premiér Andrej Babuš apeloval na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii na ľudí, aby dodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Zdôraznil, aby prevádzkovatelia zatvárali reštaurácie o 20.00 h a ľudia sa pred nimi nezhlukovali. Babiš zároveň požiadal všetkých, ktorí majú ísť na testy, aby na ne skutočne išli.

