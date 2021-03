Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať.

Strana SaS vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod z funkcie. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany a vicepremiér Richard Sulík, ktorý v prípade potreby ponúkne svoju funkciu ministra. Sulík nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiér sa má rozhodnúť do budúcej stredy (24. 3.). SaS naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).

Premiér Matovič podľa Sulíka nie je schopný manažovať vládu a nedodržiava dohody.„Takto sa ďalej nedá fungovať, pre zachovanie vlády na súčasnom pôdoryse je možný len odchod Matoviča. Vyzývame premiéra na odstúpenie. Ak neodíde, sme pripravení odísť z vlády," vyhlásil Sulík. Matovič s bývalým ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (OĽaNO) podľa neho nezvládli boj s pandémiou, kritizuje chaos pri vládnutí.

Podotkol, že premiér rozdeľuje spoločnosť a nedôveruje mu vysoké percento ľudí. Za najlepšie riešenie súčasnej situácie považuje Sulík, aby žiaden predseda koaličnej strany nebol súčasťou kabinetu. Sulík požiadal o stretnutie aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, s ktorou chce diskutovať o ďalšom postupe.

Mnohí budú podľa Sulíka prirovnávať rozhodnutie SaS k pádu vlády Ivety Radičovej. Vysvetľuje však, že prípadným odchodom SaS by vláda nepadla a strana je v súčasnosti zásadne proti predčasným voľbám. Koalícia by mala aj bez nej dostatok poslancov. Výsledkom rokovaní môže byť aj menšinová vláda. „V našich rukách nie sú všetky udalosti," podotkol Sulík s tým, že je veľa verzií toho, ako sa môžu rokovania skončiť. Deklaroval, že ak by sa do parlamentu dostal návrh na predčasné voľby, poslanci za SaS budú hlasovať proti. Strana je tiež pripravená v rokovaniach robiť ústupky. Nijako nespochybňuje nárok OĽaNO nominovať predsedu vlády a nespochybňuje ani výsledky volieb.

Sulík zdôraznil, že po roku potrebujú pokoj, stabilitu a konštruktívnu spoluprácu. „Je dôležité, aby mal premiér dôveru občanov a bol schopný dobrej spolupráce s prezidentkou, samosprávami aj koaličnými stranami, aby nerozoštvával spoločnosť, naopak, aby ju spájal," povedal Sulík. Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra Krajčího aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová požiadala Sulíka a Matoviča, aby odišli z vlády, to je podľa nej riešenie súčasnej krízy. Minister Milan Krajniak zo Sme rodina hovoril počas víkendu o dvoch riešeniach krízy, dohode medzi Sulíkom a Matovičom alebo predčasných voľbách. OĽANO predčasné voľby odmietlo, rokovania podľa hnutia pokračujú, no rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo.