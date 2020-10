Ten dnes predstavil 119-stranový dokument, na ktorom pracovali desiatky odborníkov a analytikov. Reformy rozdelili do 8 oblastí: Fiškálne reformy, zelená ekonomika, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, verejné inštitúcie a regulácie a digitalizácia. Heger pri tom povedal jasné posolstvo: „Dokument pomôže Slovensku k tomu, aby tu bola radosť žiť.“

Smer má ale iný názor. Pozrite si naživo ich tlačovú konferenciu:

Fico svoju reakciu začal naozaj zostra: „Vláda dnes nedisponuje žiadnym plánom. Predložili sme 100 dôkazov, že nič nemajú.“ Podľa šéfa Smeru je dokument "Moderné a úspešné Slovensko" ten istý, ako pred pár dňami unikol do médií. „Len je prifarbený. Je tam to, čo babku v noci napadlo, tak to tam dali,“ tvrdí Fico.

Bývalý premiér dokonca tvrdí, že Heger povedal, že vláda nemá žiadny plán. „Je to dokument, čo chce vláda Igora Matovića v roku 2030. Čo to má spoločné s bojom proti pandémii?“ Fico dokonca tvrdí, že ľudia sa po zavedení nápadov Ministerstva financií bude mať ešte horšie: „Je tam, že sa bude zvyšovať spotrebná daň, DPH, všetko. Ľudia budú mať drahší benzín.“

Poslanec parlamentu Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas 11. schôdze parlamentu SR 2. septembra 2020 v Bratislave. Dnes ostro skritizoval reformný plán súčasnej vlády. Zdroj: Martin Baumann

K Ficovi sa pridal aj bývalý minister financií Ladislav Kamenický: „Toto nestihnú zrealizovať. Malo byť na stole 10 projektov, čo konkrétne idú robiť. V tomto dokumente je napísané, že idú diskutovať, analyzovať.“ Kamenický tvrdí, že daňová reforma, ktorá sa v dokumente spomína, bude zlá: „Akákoľvek daňová reforma tejto vlády bude katastrofa.“

