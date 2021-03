Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Podľa politológa Radoslava Štefančíka by teoreticky tlačová konferencia troch koaličných strán mohla byť predzvesťou akejsi dohoy. "Je možné, že tá tlačová konferencia iba troch strán je predzvesť, že sa predsalen dohodli. Remišová síce dohodu klasicky poprela, ale myslím si, že podľa toho ako sa ona drží a vyjadruje posledný jeden - dva dni, tak to vyzerá, že sa predsalen dohodli, že SaS mimo, Matovič mimo, iný predseda vlády a Za ľudí dostane nejaké ministerské kreslo," povedal. .Samotný minister hospodárstva a líder koaličnej strany SaS Richard Sulík (53) nedávno vyhlásil, že na vláde bol v stredu poslednýkrát. Budúci pondelok (22. 3.) alebo utorok (23. 3.) oznámi svoju demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej (47), aby ju v stredu (24. 3.) mohla prijať. Zo Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča. Naďalej však hovorí o ochote rokovať. "My sme pripravení na rokovania, preto sme si dali čas. Ja som aj oslovil viacerých ľudí, keď ešte je potreba si nejaké veci vyjasniť," povedal Sulík.



Dodal, že ak sa nič neudeje, podajú všetci ministri SaS demisiu do budúcej stredy. SaS avizovala odchod z vlády v prípade, že premiér neodstúpi. Naďalej trvá na jeho demisii.

Vládna kríza prepukla po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo. Všetky strany sa zhodujú, že nechcú predčasné voľby. Dosiaľ odstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), čím OĽANO považuje požiadavku na rekonštrukciu vlády od SaS a Za ľudí za splnenú. Odišiel aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). SaS a Za ľudí stále trvajú na demisii predsedu vlády. OĽANO sa za šéfa kabinetu postavilo. Prezidentka vyzvala premiéra na čo najskoršie ukončenie vládnej krízy.