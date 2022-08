Transpetrol včera potvrdil, že Slovensko je momentálne bez dodávok ropy. Dôvodom je pozastavenie ropovodu Družba ukrajinskou spoločnosťou UkrtTransNafta. „Môžeme potvrdiť informáciu, že ruskej spoločnosti Transnefť bola bankou vrátená platba za prepravu ropy ukrajinským územím. Z uvedeného dôvodu ukrajinská spoločnosť UkrTransNafta pozastavila prepravu ropy ropovodom Družba,“ povedala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Linda Vaškovičová.

Sulík sa okrem toho musí zaoberať aj prehlbujúcou sa koaličnou krízou. Najnovšie bol obvinený nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom, že obvoláva opozičných politikov s tým, aby bol odvolaný minister financií Igor Matovič. Minister obrany Jaroslav Naď dokonca povedal, že Sulík sa po stretnutí so šéfom výskumnej agentúry AKO snažil presvedčiť premiéra Eduarda Hegera, aby sa konali predčasné voľby.

Dôvodom majú byť stále zvyšujúce sa ceny a to, že na situáciu doplatí vláda. Preto vraj treba zakročiť čo najskôr, pokiaľ má SaS slušné preferencie. Sulík ale tieto veci rázne odmieta: „Som pripravený brániť seba a stranu SaS, pretože niektoré nezmysly, ktoré sa o mne šíria, prekračujú všetky medze. Jedným z nich sú aj klamstvá Tarabu, ktorý tvrdí, že obvolávam opozičných poslancov, aby bol odvolaný Matovič.“ Rovnako to podľa Sulíka platí aj pri vraj absurdnom klamstve o tom, že rokoval s Miroslavom Sujom, ale aj o tom, že prehováral Hegera na predčasné voľby.

Sledujte NAŽIVO od 11.30 brífing Richarda Sulíka na tému: Zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba a aktuálna politická situácia:

Sulík hneď na úvod prezradil, aký je problém s ropou v skutočnosti. Vraj prestala tiecť štvrtok o 5.00 a stalo sa to už 4-krát od začiatku vojny. Vždy vraj doteraz išlo o krátke výpadky: „V piatok som sa spojil s ukrajinským kolegom a poprosil ho o súčinnosť. Nie je to chyba Ruska ani Ukrajiny. Chyba je v Európe, keď to centrála banky vyhodnotila tak, že je to v rozpore so sankciami.“

Minister hospodárstva ale prezradil aj pozitívne správy: „Slovnaft má zásoby a aj Slovensko na 98 dní. Transpetrol má na 16 dní. Veci sa ale pohli, a ak prídu do Ruska peniaze, ešte dnes začne ropa tiecť.“ Sulík zároveň doplnil, že on sám si nemyslel, že keď je dovážanie ropy povolené, tak platba za ňu je problém. Situácia sa ale rieši a v krátkosti by malo byť všetko opäť v poriadku. Šéf SaS zároveň prezradil, že aj financovanie ropy je so Slovnaftom vyriešené a čoskoro budú aj ľudia spokojní.

