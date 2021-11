Vysokoškolskí študenti dnes opäť vyšli do ulíc. Protestujú proti reforme vysokých škôl. Obávajú sa politizácie vedenia slovenských univerzít. Podporu im vyjadril aj líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Slovenskí študenti a predstavitelia akademickej obce v predvečer 17. novembra po dlhých rokoch opäť vyjdú do ulíc. Pripravovaná reforma školstva podľa ich slov nie je reformou, pretože nerieši reálne problémy v školstve. Oveľa viac ich trápi finančné zabezpečenie internátov, kvalita vyučovania aj nedostatočná podpora vyučujúcich, ktorí odchádzajú do zahraničia. Taktiež nesúhlasia ani s politizáciou akademického prostredia.

Vysokoškoláci organizovali protestnú akciu s cieľom stiahnuť súčasné znenie pripravovanej novely zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu už minulý týždeň. Ministerstvo školstva uviedlo, že je otvorené diskusii, ako aj návrhom a pripomienkam, ale slovenské vysoké školy vraj reformu nutne potrebujú. Rezort školstva teda novelu stiahnuť neplánuje.

Niekoľko stoviek študentov a učiteľov sa postupne cez Námestie SNP presunulo na Námestie slobody, kde budú aj príhovory. Približne v čase, kedy sa protestujúci začali presúvať im prišla nečakaná podpora. Slovenská advokátska komora (SAK) sa pripojila k protestu vysokoškolákov a akademikov, lebo podporuje nezávislú vysokoškolskú samosprávu!

Samospráva je vraj súčasť demokratickej občianskej spoločnosti a jej obmedzovanie a potláčanie popiera princípy demokracie. Podľa SAK je ilúziou domnievať sa, že pokiaľ o veciach rozhoduje štát, resp. politici, ide vždy o rozhodovanie racionálnejšie a spravodlivejšie. „SAK zaslala zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o vysokých školách s ohľadom na skutočnosť, že reformu považujeme za neprimeraný zásah do vecí akademickej samosprávy a neprimeraný vplyv ministerstva školstva prostredníctvom správnej rady a oklieštenia orgánov akademickej samosprávy,“ píše sa v stanovisku SAK.

„Keď sa na vás tak pozerám, vidím seba pred 32 rokmi, kedy som tu stála a chcela slobodu,“ zaznelo z pódia na Námestí slobody. Pred 32 rokmi prebehla Nežná revolúcia, ktorej hnacím motorom boli práve študenti. Vtedajšie protesty viedli k pádu režimu Komunistickej strany. Dnes študenti protestujú za slobodu univerzít. „Slobodná Univerzita nie je prázdny pojem ani naivný detský sen. Chcem pre moje deti a všetkých študentov univerzitu, ktorá koná v záujme verejnosti, nie štátu. A vy nám ju beriete. Beriete nám slobodnú univerzitu,“ zaznel ďalší nespokojný hlas z pódia.

Sledujte s nami protest vysokoškolákov naživo...

Hlas-SD plne podporuje všetkých tých, ktorí dnes vyjdú do ulíc a vyjadria svoj odpor voči plánovanej novele, uviedol na tlačovej konferencii líder strany Peter Pellegrini ."Aj študentov a univerzity si vláda vybrala za tých, s ktorými chce bojovať," skonštatoval. Tvrdí, že vláda sa snaží pretlačiť zákon, ktorý naráža na zásadný odpor akademickej obce. "Jasne vydím snahu o politické obsadenie vedenia slovenských univerzít. O spolitizovanie nedotknuteľnej akademickej obce, ktorá stáročia odolávala tomu, aby politická moc mala vplyv na chod univerzít," uviedol Pellegrini. Podľa lídra Hlasu so zvýšením kvality výučby na vysokých školách nemá nič spoločné, že minister školstva bude politicky nominovať do správnej rady univerzít svojich nominantov.

Róbert Žembera, expert na školstvo z Univerzity Komenského tvrdí, že už pri tvorbe Plánu obnovy neboli vypočuté návrhy vysokých škôl ohľadom toho, ako vidia oni rozvoj vysokých škôl. "Dnes tu máme návrh novely zákona, ktorý okliešťuje akademickú samosprávu a vytvára možnosť politizácie vysokých škôl," uviedol Žembera.