Verejnosťou sa minulý mesiac prehnali viaceré videá či ich prepisy. Tie zobrazujú stretnutia šéfa Smeru-SD Roberta Fica, obhajcu obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Mareka Paru, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, podnikateľa Miroslava Bödöra a syna Tibora Gašpara Pavla Gašpara v chate. Oficiálnym dôvodom odposluchov bol práve prípad pytliactva. Neskôr sa nahrávky mali stať súčasťou vyšetrovania kauzy Očistec.

Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Nitre Jaroslav Maček vo štvrtok (18.11.) zrušil trestné stíhanie vo veci pytliactva, ktorého sa týkali medializované odposluchy z poľovníckej chaty. Dôvodom bola jeho nezákonnosť. "Proti tomuto uzneseniu krajského prokurátora sťažnosť nie je prípustná," priblížil prokurátor.

Opozičná strana Smer-SD sa v tejto súvislosti na tlačovej konferencii vyjadrila k prezentovaným záverom.

Opozičný Smer-SD sa v pondelok (22. 11.) obráti na Ústavný súd (ÚS) SR pre dve vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré zavádzajú nové protipandemické opatrenia. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf strany Robert Fico. Vyhláškami sa podľa neho porušujú základné ľudské práva a zavádza sa "protiústavná segregácia". Žiadajú, aby ÚS rozhodol o protiústavnosti vyhlášok a pozastavil ich účinnosť.

Smer-SD berie na vedomie a rešpektuje závažnosť pandémie covidu. Súčasne si ale myslí, že za to, v akom stave sa nachádza dnes krajina, zodpovedá vládna koalícia. "Tejto zodpovednosti sa nikdy nemôžu zbaviť," vyhlásil Robert Fico. Zlyhala vláda aj pri druhej aj pri tretej vlne pandémie, je to "ich maslo na hlave", povedal. "Príde deň, kedy sa 13-tisíc obetí covidu stane témou právnej aj politickej zodpovednosti lídrov politických strán dnešnej vládnej koalície," myslí si Fico.

Smer-SD uznáva potrebu prijatia opatrení v čase krízovej situácie, ale tieto opatrenia musia mať ústavný rámec. Smer pripomína vláde, že zlyhala v prevencii. Mala by chorých podchytiť už hneď na začiatku. Fico uviedol, že s pozitívne infikovanými nikto nepracuje, a na dvere nemocníc búchajú potom s ťažkým zápaľom pľúc. Fico žiadal vládu, aby okamžite spustila preventívny program pre pozitívne testovaných, a aby pripravila balíky podporných liečív.

Smer podal niekoľko podaní na Ústavný súd v súvislosti s pandemickými opatreniami. "Na Slovensku sa zaviedla protiústavná segregácia," skonštatoval Fico. Cieľom vyhlášok je podľa slov Fica nie bojovať proti pandémií, ale nahnať ľudí na očkovanie. Žiadajú Ústavný súd, aby vyhlásil vyhlášky ÚVZ za protiústavné, lebo podľa ich slov zasahujú do základných ľudských práv a slobôd ľudí. Ladislav Kamenický (Smer-SD) dodal, že budú bojovať proti tomuto "očkovaciemu fašizmu". Vraj sa šiel dnes ostrihať, lebo od pondelka ako nezaočkovaný nemôže ísť ku kaderníkovi.

Smer zaráža aj na nepripravenosť vlády na pandémiu. S veľkým krikom vraj vyhlásili, že pokiaľ ide o nezaočkovaných zamestnancov, majú sa týždenne dvakrát testovať. Nie je ale jasné, kto to bude platiť, preto táto časť vyhlášky ešte platiť nebude. Ak štát podmieňuje vstup človeka do nejakého priestoru, musí to zaplatiť štát," tvrdí Fico. "Mňa až miká, ako nás otravuje so svojimi stupídnymi nápadmi Matovič. Nikto nevie čo bude s touto krajinou, ale on si len rieši svoju hračku," povedal Fico. Myslí si, že najväčšiu zodpovednosť za tragédiu v krajine nesie práve Matovič.

V súvislosti s témou zrušenia trestného stíhania vo veci pytliactva to v praxi podľa Fica znamená, že všetko bolo protizákonné. Zodpovedným vyšetrovateľom bol v tejto veci ten vyšetrovateľ Juhász, ktorý je podľa Fica "zhodou okolností" brat mimoriadne politicky angažovaného vyšetrovateľa z NAKY. Juhász vraj odmietol odovzdať dozorovému prokurátorovi nielen nahrávky a prepisy, ale ho ani neinfomoval. Podľa Fica Juhász s týmito vecami utekal na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), tam ich odovzdal Danielovi Lišpicovi, aj keď ÚŠP nemá nič spoločné s vyšetrovaním pytliactva. "Protizákonne to prevzali na ÚŠP, a keď zistili, že tam nič nie je, protizákonne to hodili vám (tzn. médiám), a vy ste nás varili ako hovädze vo vlastnej šťave dva týždne," myslí si Fico.

Skonštatoval, že v tejto veci išlo o jednoznačné politické sprisahanie proti Smeru, na ktorom sa zúčastnili vyšetrovateľ, prokurátor ÚŠP ako aj novinári, ktorí vedome nahrávky prevzali. Smer dal záväzok, že urobí všetko preto, aby tieto osoby zodpovedali za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Fico hovorí aj o hrubom zneužívaní trestného práva v boji proti opozícii. Zdôraznil, že na to nikdy nezabudne a za toto musí niekto niesť zodpovednosť. Nezákonné odpočúvanie považuje Fico za mimoradne vážnu vec. Išlo podľa jeho slov o pripravovanú akciu.

"Rozhodnutia, ktoré vláda prijíma, sú výsledkom ich absolútnej zúfalosti a bezradnosti," skonštatoval expremiér vnútra Robert Kaliňák. Podľa jeho názoru, vláda sa snaží vinu za pandemickú situáciu hodiť na ľudí. Rozhodnutie Krajskej prokuratúry "v kauze jeleň" okomentoval slovami, že ide o absolútnu neschopnosť polície plniť politický pokyn zavrieť predstaviteľov Smeru, ktorí by mohli naďalej poukazovať na túto katastrofickú vládu.

"Nájdete na nich niečo za každú cenu. Vymýšľajte si, klamte, podvádzajte" skonštatoval Kaliňák výsledok zrušenia trestného stíhanie vo veci pytliactva. Vyšetrovateľ podviedol prokurátora, podviedol sudcu, jasne sa potvrdilo nezákonné konanie, povedal Kaliňák. Je podľa jeho slov dôležité vyvodiť za to všetko zodpovednosť. "Vyzývam Slovenskú advotkátsku komoru, aby sa jednotne postavila za svojich advokátov, ktorých polícia sleduje a odpočúva len preto, aby prekazila kvalitnú obhajobu," povedal Kaliňák. Podľa neho prebieha pohon na advokátov, ktorí poukazujú na zlyhania polície, a je tak obrovský, že je nevyhnutné, aby advokátska komora zaujala jasné stanovisko. Kaliňák zdôraznil, že dnes mnohí advokáti majú pozastavané fungovanie na základe vymyslených obvinení.