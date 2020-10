Dnešným dňom začína na Slovensku už druhý núdzový stav spôsobený pandémiou koronavírusu. Prvýkrát ho vyhlásil ešte v marci vtedajší premiér a terajší šéf strany Hlas Peter Pellegrini. Ten sa k súčasnej situácii už vyjadril: „Nie som si istý, či toto vyhlásenie núdzového stavu naozaj spĺňa všetky požiadavky, ktoré v zmysle zákonov a ústavy spĺňať má, a mám pochybnosti, či takýto akt a vyhlásenie nebude môcť niekto spochybniť a obrátiť sa na Ústavný súd.“

Dnes sa do vlády pustila aj druhá opozičná strana Smer - sociálna demokracia. Pozrite si ich tlačovú konferenciu:

Fico na rozdiel od svojho bývalého straníckeho kolegu dokonca rovno ide podať podnet na Ústavný súd: „Vláda by mala zrušiť rozhodnutie o núdzovom stave, vyhlásiť ho nanovo s jasnými dôvodmi a uviesť, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie. Ak tak neurobí, ráno utekáme na Ústavný súd.“ Od vyhlásenia núdzového stavu je čas na podanie podnetu na Ústavný súd päť dní.

„Zamýšľame sa, či vláda vedela, že ľuďom hrozia vyššie tresty. Teraz niekto ukradne nejakú malú vec za 300 eur a hrozí mu 10 až 15 rokov odňatia slobody,“ tvrdí Fico. Za normálnych okolností by dostal podľa neho previnilec napríklad iba podmienku. Šéf Smeru zároveň prízvukoval, že je proti akýmkoľvek trestným činom, no toto je podľa neho nesprávne.

Rozdiel medzi núdzovým stavom ktorý vyhlásila Pellegriniho vláda a tým súčasným, je podľa Fica ten, že vtedy boli presne zadefinované oblasti, ktorých sa to týka: „Bolo to orientované na zdravotníctvo. Teraz je aký núdzový stav? V jeho vyhlásení nie je žiadna predkladacia ani dôvodná správa!“ Podľa Fica bol núdzový stav súčasnou vládou vyhlásený preto, aby ľuďom obmedzili možnosť štrajkovať proti nezmyselným nariadeniam: „Teraz by demonštrantom hrozili omnoho vyššie tresty, keby sa niečoho dopustili.“

