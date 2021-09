Podľa lídra Hlasu sa Slovensko po odchode Svätého Otca prebudilo do drastickej reality. Ako pripomenul, začiatkom týždňa boli zadržaní vyšetrovateľia z elitného útvaru NAKA. Sú podozriví z toho, že pripravovali vykonštruovaný spis, a snažili sa manipulovať vyšetrovanie, aby do väzby dostali nevinných ľudí. Včera väčšina z nich skončila vo väzbe, vrátane povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby ministertva vnútra. Peter Pellegrini preto dnes hovoril o škandále takých rozmerov, ktoré sme nevideli od vzniku Slovenskej republiky.

„Keď včera začal kolovať dokument, v ktorom sa popisujú dôvody, prečo boli vyšetrovatelia NAKY obvinení, prepáčte, ale to sa nedalo čítať. To bol jeden hnus, nad ktorým sa vám zastáva rozum,“ uviedol Pellegrini. Ako dodal, v priamom prenose, čierne na bielom je uvedené na základe doslovných odposluchov, ako si za stolom partia ľudí vymyslí že niekoho dá dolu, a urobí pre to všetko. Vykonštruujú si obvinenia, debatujú o tom, komu akú korupciu alebo zneužitie právomoci našiť, uviedol líder Hlasu. Podľa jeho slov je na tom najhoršie to, že o tom všetkom s veľkou pravdepodobnosťou vedeli aj politické špičky, vrátane ministra vnútra Romana Mikulca a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Pellegrini viackrát zdôraznil, že spomínaný dokument nemá základ „vo výpovediach či výmysloch nejakých kajúcnikov“, ale ide o reálne odposluchy. „V priamom prenose, v úplnej nahote ukazujú, ako to na polícii žiaľ dnes funguje,“ hovorí. Ako uviedol, keď na manipulácie vyšetrovaní toho času poukázala Slovenská informačná služba (SIS), stretli sa vtedy kvôli tejto veci politické špičky, vrátane prezidenttky Zuzany Čaputovej, predsedu parlamentu Borisa Kollára a premiéra Eduarda Hegera. „Napriek tomu že SIS o tomto marazme informovala všetky najvyššie zložky tohto štátu, a kvôli tejto veci sa stretli na jednom mieste všetci predstavitelia, táto činnosť pokračovala a dokonca začala aj gradovať,“ myslí si Pellegrini.

Líder Hlasu uviedol, už nestačí, aby odvolali ministerku spravodklivosti Máriu Kolíkovú, prípadne ministra vnútra Romana Mikulca. Strana Hlas-SD žiada premiéra Eduarda Hegera, aby podal demisiu, a aby odišla celá vláda. Preto Hlas sťahuje svoj návrh na vyslovenie nedôvery Márie Kolíkovej, lebo je to v tejto dramatickej situácii podľa strany úplne zbytočné, a začínajú zbieranie podpisov na vyslovenie nedôvery celej vlády.