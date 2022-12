Na Slovensku tak môže druhýkrát v histórii nastať situácia, že poslanci parlamentu vyslovia nedôveru vláde a Slovensko sa tak ocitne v nezávideniahodnej a nestabilnej situácii. Parlamentné počty totiž naznačujú, že vládnej koalícii sa nepodarilo na svoju stranu získať potrebný počet poslancov a teda dnes sa rozhodne o jej osude. Za vyslovenie nedôvery vláde by malo hlasovať 77 zákonodarcov, pričom potrebných je 76 hlasov. Denníku Plus JEDEN DEŇ to potvrdili aj zdroje zvnútra parlamentu.

Grigorij Mesežnikov: Bude Hegerova vláda skutočne odvolaná? (11. december)

Hneď zrána všetkých šokoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák (Sme rodina), ktorý oznámil, že bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) tu nikdy nebola a riadi ju líder OĽaNO Igor Matovič. Zároveň avizuje vystúpenie z klubu Sme rodina.

"Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine," napísal Krošlák na sociálnej sieti s tým, že sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Matoviča. Krajinu podľa neho riadi nekompetentná skupina ľudí. okolo Matoviča, ktorá by mala odísť.

Na snímke je zasadnutia Národnej rady SR. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

O odchode z klubu Sme rodina informoval aj Martin Borguľa, ktorý bude rovnako hlasovať za pád vlády. Svoje hlasovanie podmieňoval odchodom ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie. Borguľa tiež na sociálnej sieti napísal, že nikto ho neťahá do iného poslaneckého klubu ani žiaden iný nehľadá.

Za pád vlády bude hlasovať aj nezaradená poslankyňa Slavěna Vorobelová. "Budem hlasovať za Slovensko a slovenský národ. Uvedomujem si vážnosť situácie, uvedomujem si, že predčasné voľby v dohľadnom čase nebudú, uvedomujem si aj všetky riziká, ktoré by vyplývali z prípadného pádu Hegerovej vlády, a uvedomujem si aj to, že tento marazmus sa musí čo možno najskôr skončiť," skonštatovala poslankyňa. Je totiž pre ňu neprípustné, aby premiér Eduard Heger pri obhajobe svojej vlády vyhlasoval, že jeho vláda je proukrajinská, proeurópska. "Pre mňa je najdôležitejšie, aby vláda bola v prvom rade proslovenská," dodala.

