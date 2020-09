Strana Smer-SD na čele s predsedom Robertom Ficom tvrdí, že vláda Slovenskej republiky a jej poradcovia dostávajú prezidentku Zuzanu Čaputovú do nedôstojných a trápnych situácií. Prečo si to myslia, informovali na tlačovej konferencii.

Pozrite si tlačovú konferenciu Fica a ďalších predstaviteľov strany Smer k aktuálnej politickej situácii:

Fico sa rozhodol reagovať na tlačovú konferenciu prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra financií Eduarda Hegera. Ten sa s prezidentkou stretol ohľadom plánu čerpania prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. „Pozeral som s nemým úžasom a videl som, že vláda nemá v rukách nič. Ešte do toho zaťahuje aj pani prezidentku. Prosím vládu, aby nedostávali prezidentku do nedôstojných situácií,“ tvrdí Fico.

Minister financií Eduard Heger podľa neho dnes hovoril o šiestich miliardách eur v pláne čerpania prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie a minule o 8 miliardách eur. Šéf Smeru poukázal aj na fakt, že Heger prezidentke nepriniesol k nahliadnutiu dokument, ktorý má Slovensko poslať Európskej komisii do 15. októbra.

„Pani prezidentka musí vidieť uniknutý dokument z médií a nie ten reálny. Prečo? Je to jednoduché. Lebo nemajú nič. Čaputová pozerala na Hegera vyjavene, že do konca týždňa jej dajú nejaké dokumenty,“ povedal Fico. Prezidentka dnes totiž priznala, že nevidela žiadne dokumenty od Hegera.

Fico vyzval vládu, aby do 5. októbra predložila návrh do parlamentu, aby sa vedelo, čo predloží Európskej komisii 15. októbra. „Vláda Igora Matoviča reálne ohrozuje čerpanie 6 až 8 miliárd eur,“ tvrdí Fico s tým, že to, čo dnes Heger prezentoval nemá nič spoločné s plánom rozvoja.

Anketa Myslíte si, že vláda stihne pripraviť dokument o pláne čerpania prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie? Áno 8%

Nie 92% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: