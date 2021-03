Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme akutalizovať...

Podľa Richarda Sulíka, premiér rozdeľuje spoločnosť a je v konflikte s mnohými autoritami. Sulíka podľa vlastných slov osobne mrzí, že dohody s Igorom Matovičom neplatia. Podľa šéfa liberálov nastal čas na sebareflexiu, pripája sa k výzve Remišovej, aby vládu neviedol Matovič a zároveň v prípade potreby ponúkol vlastný odchod. "Nemôžeme viac podporovať vládu, ktorú vedie Igor Matovič. Toto hovorím s ťažkým srdcom," povedal. Sulík a tiež uviedol, že SaS je zásadne proti predčasným voľbám.

Minister hospodárstva a predseda SaS ďalej deklaroval, že ak by ho Matovič požiadal o zloženie funkcie, urobil by tak. "Rozhodne nie som na svoju stoličku prilepený a ak to pomôže krajine, tak to urobím," vyhlásil. Za predpokladu, že nepríde k výmene premiéra je SaS pripravená aj na odchod z koalície. "Čo je dnes dôležité, vyzývame premiéra aby odstúpil," povedal.