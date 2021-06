Ficov Smer sa rozhodol odvolať z funkcie ministra vnútra Romana Mikulca. No ešte predtým, ako o ich návrhu zahlasuje parlament, zverejnil Fico rôzne dokumenty, ktoré vraj usvedčujú Mikulca z nekalých praktík. Všetky záležitosti sa mali udiať v čase, keď bol súčasný minister vnútra vo vysokých funkciách VSS.

V roku 2012 mala vtedajšia premiérka a zastupujúca ministerka obrany Iveta Radičová dokonca vydať rozkaz, aby Mikulec podstúpil dokument o nezákonnom nakladaní s majetkom VSS ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. „Mikulec to neurobil, ale 1. marca 2012 nariadil skartáciu dokumentu,“ povedal Fico.

Šéf Smeru tiež upozornil na zrušenie bezpečnostnej previerky Mikulcovi na stupeň prísne tajné z roku 2012, ktoré potvrdil aj Najvyšší súd. Dnešný minister mal klamať pri bezpečnostnom dotazníku. Predseda opozičnej strany poukázal tiež na Mikulcov konflikt s podnikateľom, ktorý mal riešiť prostredníctvom tajnej služby.

Mikulec dnes zvolal brífing, aby sa vyjadril k slovám šéfa Smeru. Sledujte záznam brífingu s názvom Reakcia na úbohé obvinenia poslanca Fica:

„Ficove útoky nevnímam ako nič iné, iba pokračovanie krivého obvinenia, ktorému som čelil sedem rokov,“ povedal na úvod brífingu Mikulec s tým, že sedem rokov dokazoval na súdoch svoju nevinu. Minister však zašiel ďalej: „Práve preto, že Ficovi ľudia, ktorým on dal za svojich vlád moc a funkcie, tak sa rozhodli, že musia zdehonestovať človeka, ktorý prišiel na tunelovanie VSS za prvej vlády Fica.“

Minister sa domnieva, že Fico neprichádza s ničím novým. Tvrdí aj, že tieto veci už mnohokrát vysvetľoval. Dokonca aj na výsluchoch. „Fico číta úradný záznam z VSS a nepredpokladajme, že si ho vyžiadal oficiálne. Odkiaľ ho asi má? Fico by mal odpovedať. Samozrejme, má to od ľudí, ktorí zosnovali moje krivé obvinenie.“ Podľa ministra tým šéf Smeru nesleduje nič iné, ako vygradovať napätie pred odvolávaním Mikulca, ktoré sa v parlamente uskutoční v utorok.

„Pán poslanec Fico, ja rozumiem, že sa bojíte. Na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí pochybujú o tom, komu tečie do topánok,“ povedal Mikulec s tým, že keby neboli vlády Fica, tak by neprebiehali mnohé súčasné kauzy.

Mikulec prezradil chronológiu príbehu od roku 2012. V tomto roku vo februári bol vraj vyhodený z VSS na základe „vykonštruovaného obvinenia“. „Čuduj sa svete, pán Malček, ktorého spomínal Fico a jeho záznam čítal, príde s úradným záznamom 10 mesiacov potom, ako som už v úrade nebol. To bol vo vedení VSS pán Balciar. Ten Balciar, ktorý stojí za všetkými vykonštruovanými obvineniami aj za vhodením karty do môjho vozidla,“ tvrdí Mikulec. Malček podľa Mikulca potom začal záhadne kariérne rásť.

Minister na záver brífingu pustil video, na ktorom Fico hovorí: „Nikdy by som sa nevrátil do parlamentu ako opozičný poslanec. Človek by mal potom, ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú dôveru, tak by mal odísť z politiky.“ Mikulec pustil aj ďalšie videá, napríklad to, ako v roku 2009 Fico tvrdil, že v roku 2014 v politike nebude.