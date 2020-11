Politickú scénu rozvíril oznam premiéra Igora Matoviča o tom, že v decembri nás čakajú ďalšie tri kolá plošného testovania, ktoré by malo byť opäť povinné. Zareagovala na to nielen opozícia, ale aj mimoparlamentné strany.

Potrebujeme zmenu prístupu!

"Potrebujeme vidieť jednotný plán, jasne odkomunikovaný," poznamenala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vystúpila s hodnotením aktuálnej politickej situácie. Už niekoľko dní avizovala, že koaličné rozpory, ale aj chaos hodnotí negatívne. Zároveň prizvukovala, že občanom takýto prístup nepomáha, pričom národ potrebuje predovšetkým stabilitu.

"Považovala by som za správne, aby takéti testovanie bolodobrovoľné," vyjadrila svoj názor na margo ďalších avizovaných testovaní. "Sama potrebujem dôverovať riešeniam, ktoré nám majú pomôcť,"povedala s tým, že sa stretla s premiérom Igorom Matovičom a oboznámila ho so svojim postojom k problematike. Pritom však uznala, že súčasná vláda sa borí so špecifickou a extrémne neľahkou situáciou.

Je teda možné sa domnievať, že status Igora Matoviča je dôsledkom rozhovoru, ktorý prezidentka absolvovala s predsedom vlády.

Len pred maľou chvíľou totiž premiér zdieľal na svojom súkromnom profile priznanie. "Nemá zmysel to tajiť. Na včerajšej predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej," napísal premiér Igor Matovič s tým, že zo statusu je zrejmé, že hodlá prehodnotiť riešenie koaličných konfliktov.

"Oceňujem každého, kto sa k riešeniu koronakrízy stavia konštruktívne. Oceňujem teda aj prístup ministrov hospodárstva a zdravotníctva a ich prácu, pretože podrobný a dlhodobejší plán v tejto situácii potrebujeme. Treba oceniť aj vedcov, ktorí obom ministrom pomáhali. Je lepšie mať dva plány ako žiaden a ešte lepšie je mať jeden spoločný. O to je potrebné sa teraz usilovať,"reagovala na dva pandemické plány prezidentka Čaputová ešte včera.

Prečítajte si tiež: