Zákon o prokuratúre, o činnosti komisárky pre deti, ale aj telekomunikačný zákon, ktorý opozícia označila za "sledovací". Tri zákony sa prezidentke nepozdávajú natoľko, že sa ich rozhodla vrátiť do parlamentu. Dôvody sú jednoznačné!

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla vyjadriť ku všetkým piatim zákonom, ktoré v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada Slovenskej republiky. Tri z nich, ktoré vyvolali búrlivú spoločenskú diskusiu, sa pritom rozhodla nepodpísať a vrátiť poslancom v parlamente.

Už celé mesiace rezonuje najmä zákon o prokuratúre, ktorý koalícia prezentuje ako otvorené dvere a okná, zatiaľ čo odporcovia zákona tvrdia, že je to "lex Lipšic", čiže zákon, ktorý by mal exministra spravodlivosti a vnútra Daniela Lipšica doslova dosadiť do kresla generálneho prokurátora.

Zuzana Čaputová Zdroj: ARCHÍV

O ktoré zákony ide?

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon zo 14. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tlačová konferencia v Prezidentskom paláci