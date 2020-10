O logisticky náročnom pláne informoval premiér Igor Matovič v sobotu 17. októbra. Pritom zverejnil aj to, že o zámere pretestovať celé Slovesnko informoval európskych lídrov na samite v Bruseli.

Testovanie, ktoré bude riadiť armáda Slovenskej republiky, by sa malo začať na dušičky. Zároveň sa však premiér postaral o nezvyčajnú situáciu, a to v momente, keď o tomto zámere neinformoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá je hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl. Premiéra menuje do funkcie, rovnako ako náčelníka generálneho štábu, a teda podlieha prezidentke, ale aj parlamentu.

Prezidentka dodnes k plošnému testovaniu nezaujala žiadne stanovisko. "Chýbajú mi veľmi potrebné informácie, napríklad akým spôsobom zabezpečíme odber testov, ktoré musí vykonať zdravotnícky personál bez toho, aby tým bola dotknutá starostlivosť o pacientov s COVID-19, ale aj ďalších pacientov," poznamenala na brífingu po stretnutí v Martinskej nemocnici.

Včera okomentovala aj postup predsedu vlády. "Vnímam to ako nesprávny krok, takto otvorene to poviem. Skôr ako hlavná veliteľka ozbrojených síl, ale aj hlava štátu bola o tomto kroku informovaná premiérka inej krajiny Európskej únie. Konštatujem to ako fakt, bez toho, že by som si z toho vyvodzovala nejaké osobné zranenia. Verím, že si to s premiérom vysvetlíme. Viac k tomu nemám čo povedať," poznamenala prezidentka s tým, že tvrdenia o ceremoniálnosti jej funkcie odmieta. "Stačí sa pozrieť do právnej úpravy, ako je ústava, z ktorej vyplýva jasná kompetencia hlavného veliteľa ozbrojených síl," vysvetlila s tým, že potreba informovanostivyplýva aj z núdzového stavu.

Brífing prezidenty po zasadnutí Bezpečnostnej rady môžete sledovať tu už o maľú chvíľu